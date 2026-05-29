LECCE – È morto l’ex giallorosso Brian Bergougnoux

È scomparso poche ore fa Brian Bergognoux ,ex calciatore francese, nativo di Lione, nella rosa del Lecce tra il 2009 e il 2012 con una decina di presenze ufficiali.

Secondo i media francesi, Bergougnoux è stato colpito da malore mentre si trovava alla guida e si recava presso una struttura sportiva a Tolosa per giocare una partita tra vecchie glorie. Aveva solo 43 anni.

Il calciatore arrivò a Lecce nell’estate 2009 e contribuì alla vittoria del campionato di Serie B con Di Canio allenatore. Nell’anno successivo esordì in Coppa Italia ma non in Serie A, tanto che venne girato in prestito allo Cheteauroux. Tornato a Lecce nella stagione successiva, venne di nuovo ceduto in prestito all’Omonia Nicosia, club di Cipro.

Dopo il ritiro da calciatore, intraprese la carriera da allenatore. Ultimamente è stato il vice allenatore del Le Havre, club di massima serie francese.

—

Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglienze