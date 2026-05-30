SERIE A – Il Monza è l’ultima promossa: ecco le 20 partecipanti al campionato 2026/27
Il Monza perde in casa per 2-0 la finale di ritorno playoff contro il Catanzaro ma, per un regolamento abbastanza discutibile, è promosso in Serie A, nonostante la perfetta parità nel doppio confronto coi calabresi (sconfitti 2-0 a domicilio nel match d’andata).
Pertanto, si completa il quadro delle 20 partecipanti alla Serie A 2026/27 (tra parentesi il nome del futuro allenatore):
ATALANTA (all. Sarri?)
BOLOGNA (all. Tedesco?)
CAGLIARI (all. Pisacane)
COMO (all. Fabregas)
FIORENTINA (all. Grosso?)
FROSINONE (all. Alvini)
GENOA (all. De Rossi?)
INTER (all. Chivu)
JUVENTUS (all. Spalletti)
LAZIO (all. Gattuso)
LECCE (all. Di Francesco?)
MILAN (all. ?)
MONZA (all. Bianco?)
NAPOLI (all. Allegri?)
PARMA (all. Cuesta)
ROMA (all. Gasperini)
SASSUOLO (all. ?)
TORINO (all. ?)
UDINESE (all. Runjaic)
VENEZIA (all. Stroppa)