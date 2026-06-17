LECCE – Altra riconferma: sarà ancora Eusebio Di Francesco il tecnico giallorosso

L’U.S. Lecce blinda la sua panchina e mette il secondo, fondamentale mattone del nuovo corso tecnico. Dopo la promozione di Stefano Trinchera a responsabile dell’area tecnica, la società salentina ha ufficializzato il prolungamento del rapporto contrattuale con l’allenatore della prima squadra Eusebio Di Francesco. Il tecnico abruzzese, il cui contratto si era già automaticamente rinnovato fino al 30 giugno 2027 grazie alla clausola legata al raggiungimento della salvezza, ha sottoscritto un nuovo accordo che ne sposta la scadenza fino al termine della stagione sportiva 2027/28.

Una firma che certifica la totale sintonia tra le parti, come confermato dalle prime parole dello stesso Di Francesco, il quale si è detto estremamente felice di prolungare la sua avventura in giallorosso, ringraziando per l’attestato di stima il presidente Saverio Sticchi Damiani, tutti i soci e il responsabile dell’Area Tecnica della prima squadra Stefano Trinchera. L’allenatore ha assicurato motivazioni massime, ricordando l’incredibile spinta dei tifosi nell’ultima sfida casalinga con il Genoa e l’esodo salentino al Mapei Stadium, elementi da cui ripartire per continuare a scrivere la storia del club sapendo che ci sarà da soffrire, ma che l’unità dell’ambiente sarà decisiva per raggiungere il traguardo.

Al di là del valore contrattuale, la conferma di Di Francesco rappresenta una precisa scelta strategica che spezza una sorta di alternanza storica nella gestione sportiva del club. Analizzando la presidenza di Saverio Sticchi Damiani, iniziata nella stagione 2017/18, per la quinta volta il Lecce comincia un nuovo campionato con lo stesso allenatore che ha chiuso la precedente stagione.

Il percorso presidenziale ha visto la continuità tecnica tra il 2017/18 e il 2018/19 con la conferma di Fabio Liverani, bissata anche nel passaggio successivo tra il 2018/19 e il 2019/20. La retrocessione ha poi portato al volto nuovo di Eugenio Corini nel 2019/20 ma la mancata promozione in A gli costò la panchina a favore di Marco Baroni. Il tecnico toscano vinse il campionato di B nel 2021/22, fu confermato e si salvò in A nel 2022/23 ma poi si cambiò cavallo a favore di Roberto D’Aversa che non completò in panchina la stagione 2023/24, cedette il passo a Luca Gotti che centrò l’obiettivo e strappò la riconferma per cominciare il torneo 2024/25. A novembre ’24 arrivò Marco Giampaolo che firmò la terza salvezza consecutiva ma non trovò l’accordo con la società per allenare la squadra anche nel 2025/26 quando fu scelto Eusebio Di Francesco. Il resto è storia di oggi: via Colonnello Costadura sceglie di dare stabilità a un progetto tattico che ha già dimostrato di saper capitalizzare al massimo le risorse a disposizione.