UGENTO – Gianfranco ‘Gianco’ Francavilla è il nuovo direttore sportivo

Aria di novità in casa Ugento. È di pochi minuti fa la notizia dell’ingaggio di un nuovo direttore sportivo: Gianfranco ‘Gianco’ Francavilla. Di seguito la nota ufficiale dell’Asd Ugento:

“Parte fuori dal campo la rifondazione giallorossa, mentre la società del presidente Massimo De Nuzzo è impegnata negli adempimenti necessari al ripescaggio in Eccellenza pugliese. Una figura che non ha bisogno di presentazioni quelle del nuovo ds ugentino. Dopo una brillante carriera da calciatore con tante esperienze tra serie D ed Eccellenza, appese le scarpette al chiodo, Francavilla ha iniziato il suo nuovo percorso professionale.

Prima un’attività di scouting per diverse società professionistiche, tra le più importanti quelle con il Torino e la Triestina, e poi un impegno ancora più diretto. Barlettano classe 1971, è stato tra i fautori del “miracolo” Canosa, società tra le massime espressioni del calcio dilettantistico pugliese e capace di arrivare nella stagione 2024/2025 alla finale nazionale per il salto in serie D.

Tra le esperienze più significative anche quella di direttore sportivo in Eccellenza e di dirigente in serie C proprio con il Barletta.

Nel 2023 a Coverciano ha frequentato e superato a pieni voti il Master per direttore sportivo, Francavilla è pronto ora a iniziare la sua nuova avventura a Ugento con entusiasmo e determinazione.

«La scelta di abbracciare il progetto ugentino è venuta facile – le sue prime parole – la società e i tifosi meritano di tornare a vivere momenti belli dopo le ultime due stagioni complicate. Ho incontrato dirigenti appassionati e desiderosi di fare bene, è bastato un incontro con il presidente De Nuzzo per suggellare l’accordo, rinunciando anche offerte da categorie superiori. Ringrazio tutta la dirigenza per gli attestati di stima ricevuti. Stiamo lavorando con impegno alla organizzazione societaria, fondamento imprescindibile per la programmazione per quello che sarà sul campo. Senza organizzazione non si va da nessuna parte. Al contempo, l’impegno è quello di definire l’iter per il ripescaggio in Eccellenza. Già nei prossimi giorni ufficializzeremo la scelta del nuovo allenatore e di concerto con lui inizieremo a lavorare per la costruzione della rosa che dovrà affrontare la prossima stagione. La volontà è quella di fare bene, metterò a disposizione – la conclusione di Francavilla – di questa piazza importante umiltà, esperienza e impegno quotidiano nella certezza che grazie al lavoro di tutti potremmo portare avanti con soddisfazione il nuovo progetto dell’Ugento Calcio».

Ad accogliere il nuovo direttore sportivo giallorosso, le parole della società. «La scelta del direttore Francavilla risponde pienamente a quelle che sono le idee cardine della dirigenza: abilità nello scouting, gestione oculata del budget e valorizzazione dei giovani sono i marchi di fabbrica del suo collaudato metodo di lavoro. Al nostro ds l’augurio per un lavoro che porterà in alto i colori giallorossi dell’Ugento Calcio»”.