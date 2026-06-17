PODISTICA – I verdetti della “Corri sotto le Stelle”: trionfano Petito, Pascali e l’élite Njie

La nuova edizione della “Corri sotto le Stelle” andata in scena domenica scorsa e inserita nel circuito “Running is Salento” si è chiusa con un grande successo di pubblico e prestazioni cronometriche di rilievo. La manifestazione podistica su strada, organizzata dall’Asd Gpdm del presidente Simone Lucia, si è snodata sul tradizionale tracciato di 5 chilometri in un unico giro tra Acaya e Strudà, con partenza e arrivo fissati nella cornice di Largo Castello. L’evento, valido per il “Trofeo Emme 2” e svoltosi in occasione del “Memorial Davide Monaco”, ha visto anche la partecipazione di tanti appassionati e principianti grazie alla sfilata non competitiva della “Family Run”.

Nella gara maschile il gradino più alto del podio è stato conquistato da Riccardo Petito della Asd Run It, capace di bloccare il cronometro a 17:17. Alle sue spalle si è consumato un arrivo in volata che ha premiato Matteo Romanello della Tre Casali, secondo in 17:23, seguito a ruota da Cristian Bergamo della Asd La Mandra Calimera, terzo con il tempo di 17:27.

Tra le donne il successo assoluto è andato a Sonia Pascali della Tre Casali, che ha dominato la scena fermando le lancette a 20:44. La scuderia della Tre Casali ha festeggiato anche la seconda piazza d’onore grazie a Elena Calcagnile, che ha chiuso la sua prova in 21:04, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Marialuna Nuzzo del Club Correre Galatina con il tempo di 21:32. Nella speciale categoria Elite, infine, il vuoto dietro di sé lo ha fatto Nfamara Njie dell’Atletica Casone Noceto, autore di una prestazione maiuscola chiusa con il tempo di 15:53.