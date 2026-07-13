LECCE – Al via la stagione 2026/27: visite e test da campo prima del volo per l’Austria

Ha preso ufficialmente il via la stagione sportiva 2026/2027 dell’U.S. Lecce, un’annata storica che vedrà la compagine giallorossa misurarsi sul prestigioso palcoscenico della Serie A per il quinto anno consecutivo. Un traguardo di continuità straordinario per il club salentino, che ha riaperto i battenti seguendo la tabella di marcia stabilita per questo avvio di preparazione estiva.

Come da programma, il primo gruppo di calciatori si è radunato in città nel tardo pomeriggio di ieri. La macchina organizzativa si è messa in moto a pieno regime già da questa mattina, dividendo l’attività dei convocati tra i controlli clinici e le prime fatiche sul terreno di gioco. I calciatori si sono sottoposti alle visite mediche di rito presso il Centro BioLab di Cutrofiano, svolte sotto l’attenta supervisione del Responsabile Sanitario Generale, il Dott. Giuseppe Congedo, e del Medico Sociale-Cardiologo, il Dott. Antonio Tondo, per i consueti screening propedeutici all’attività agonistica.

Contestualmente, un’altra parte del gruppo ha calcato l’erba del Centro Sportivo di Martignano per sostenere i primi test da campo. I ragazzi si sono messi agli ordini di mister Eusebio Di Francesco e del suo staff tecnico, effettuando i primi rilevamenti atletici e le prime esercitazioni volte a riattivare i muscoli dopo la sosta estiva.

Il programma di marcia nei prossimi giorni sarà serrato: per domani è già stata fissata un’altra doppia seduta di allenamento sul rettangolo verde di Martignano. Mercoledì, invece, la squadra scenderà in campo per un’ultima sessione mattutina prima di fare i bagagli: nel pomeriggio è infatti prevista la partenza alla volta dell’Austria, dove a Bad Loipersdorf si consumerà il nucleo centrale del ritiro precampionato, il cui termine è fissato per sabato 1° agosto.

Il secondo gruppo si radunerà la prossima settimana e seguirà lo stesso iter. Fanno parte del primo gruppo i portieri Falcone, Fruchtl, Lupo e Penev; i difensori Gaspar, Jean, Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo, Ndava e Veiga; i centrocampisti Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom; gli attaccanti Banda, Laerke, Onyemachi, Pierotti, N’Dri, Burnete, Esteban e Stulic.

Del secondo gruppo invece fanno parte i portieri Borbei e Samooja; i difensori Esposito, Pehlivanov, Scott, Addo, Kouassi e Ubani; i centrocampisti Kovac, Marchwinski, McJannet e Sala e l’attaccante Delle Monache.