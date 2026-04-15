SERIE A – Quote retrocessione: chi rischia di più secondo i bookmaker

Con Verona e Pisa ormai ad un passo dalla Serie B, un altro gruppetto di squadre lotteranno fino al termine del campionato per evitare la retrocessione. I bookmaker assegnano a Cremonese, Lecce e Cagliari il ruolo di squadre che più temono la discesa in cadetteria, seguiti da Fiorentina, Genoa e Parma.

Le squadre a rischio retrocessione – Quando mancano poche giornate alla fine della Serie A 2025/2026, la corsa per non retrocedere si sta rivelando molto combattuta. Per il Verona di Paolo Sammarco e il Pisa di Oscar Hiljemark manca soltanto la matematica per ufficializzare la retrocessione, il distacco dal quartultimo posto inizia ad essere importante. Il Lecce di Eusebio Di Francesco, la Cremonese di Marco Giampaolo ed il Cagliari di Fabio Pisacane sono attualmente le formazioni più a rischio Serie B secondo le quote sulle scommesse.

Lecce: quote retrocessione e incontri chiave – Per il Lecce, la corsa salvezza passerà soprattutto dalle sfide lontano da Via del Mare. Basta osservare il calendario delle ultime giornate per individuare due appuntamenti chiave: le trasferte di Verona e Pisa, entrambe ormai vicine alla B. In virtù di stato di forma e calendario, dopo il brutto scivolone contro l’Atalanta, i book assegnano ai ragazzi di Di Francesco una quota retrocessione intorno a 2.00. Si tratta di due partite che potrebbero risultare decisive, perché in caso di vittoria, i salentini aumenterebbero sensibilmente le proprie chance di permanenza in Serie A. Da considerare inoltre che il calendario casalingo non è dei più semplici, con avversarie come Fiorentina e Genoa pronte a rendere il cammino ancora più complicato.

Cremonese: quote retrocessione e incontri chiave – Per la Cremonese, la corsa salvezza appare ancora tutta aperta e passerà inevitabilmente da un finale di stagione tutt’altro che semplice. Guardando il calendario, emergono alcune sfide chiave dove i grigiorossi saranno chiamati a fare risultato. I match contro Napoli e Como appaiono i più complicati per la maggiore forza degli avversari. La gara in casa con il Pisa è invece quella da vincere a tutti i costi. Le piattaforme di scommesse sportive fissano la quota retrocessione della Cremonese a 1.90.

Cagliari: quote retrocessione e incontri chiave – Il Cagliari non può stare assolutamente tranquillo visto il calendario delle ultime settimane. I sardi dovranno andare a San Siro due volte, contro Inter e Milan, oltre ad affrontare l’ostica trasferta di Bologna. La salvezza molto probabilmente passerà dalle sfide casalinghe contro Atalanta, Udinese e Torino. La situazione appare al momento molto complicata per i ragazzi di Pisacane che non stanno attraversando un buon momento di forma. La quota retrocessione dei rossoblù, sui portali specializzati, è in calo a 3.00.

Le quote salvezza delle altre formazioni a rischio – La Fiorentina di Vanoli (a quota 15.00), il Genoa di De Rossi (a 25.00) e il Parma di Cuesta (a 30.00), sembrano al momento in una posizione relativamente più tranquilla per i book, pur senza potersi permettere cali di concentrazione. Il margine sulla zona retrocessione resta infatti contenuto e la sensazione è che la lotta per restare in Serie A rimarrà aperta fino alle ultime giornate.