LA CRONACA – Lecce indecente, al Via del Mare l’Atalanta vince senza sudare

Terza sconfitta di fila per il Lecce, che inaugura nel peggiore dei modi l’ultima parte della stagione sprofondando tra le mura amiche con l’Atalanta per 0-3. Una prestazione totalmente indecente sotto il profilo tecnico e priva di ogni tipo di mordente, tra delusione e preoccupazione dei tifosi presenti. La classifica dice così ancora terzultimo posto.

Di Francesco opta per il solito 4-2-3-1 inserendo Ndaba a sinistra, Fofana sulla trequarti e Cheddira punta. Per Palladino è 3-4-2-1 con l’ex Krstovic punta centrale. La prima occasione del match è del Lecce. Minuto 12, da Ramadani a Fofana che al volo manda alle stelle. Al 19′ si vede l’Atalanta, quando la sponda di Krstovic trova l’accorrente De Ketelaere, mancino di prima intenzione e gran risposta di Falcone in corner. Passano dieci minuti e i nerazzurri trovano la rete del vantaggio con Scavlini, che senza la minima opposizione entra in area e insacca. I giallorossi provano a reagire ma la precisione e la scelta giusta non sono di casa. Così al quarantaduesimo all’Atalanta basta una palla un po’ più lunga per sfiorare il raddoppio, ma Falcone è ancora decisivo sul destro di Krstovic dopo assistenza di De Ketelaere.

Nella ripresa il Lecce scende in campo con lo stesso atteggiamento passivo della seconda parte di prima frazione e l’Atalanta va più volte vicina alla conclusione, trovando anche il gol con Ederson ma in fuorigioco. La rete nerazzurra arriva al sessantesimo con l’ex Krstovic, solissimo e libero di insaccare davanti a Falcone. Al 67′ timida reazione Lecce con il mancino di Gandelman ampiamente alto sopra la traversa. Al settantatreesimo arriva il tris atalantino con Raspadori, che insacca il pallone vagante dopo respinta di Falcone. Il match si chiude con ritmi da amichevole sullo 0-3.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Bologna, domenica alle 18.

Il tabellino

Lecce-Atalanta 0-3

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga (22’st N’Dri), Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba; Ramadani (22’st Coulibaly), Ngom; Pierotti, Fofana (1’st Gandelman), Banda; Cheddira (33’st Stulic). A disposizione: Früchtl, Samooja, Alex Sala, Štulić, Pérez, Helgason, Jean, Gorter, Marchwiński. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (25’st Koussonou), Kolasinac; Zappacosta (25’st Bellanova), De Roon (18’st Pašalić), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (18’st Raspadori); Krstovic (34’st Sulemana). A disposizione: Pardel, Sportiello, Bakker, Musah, Samardzić, Raspadori, Escriche, Ahanor. Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori 29’pt Scalvini (A), 15’st Krstovic (A), 28’st Raspadori (A)

Ammoniti 3’st Djimsiti (A), 25’st Zappacosta (A)

Arbitro: Federico La Penna sez. di Roma 1 Assistenti: Domenico Fontemurato sez. di Roma 2 – Claudio Barone sez. di Roma 1 IV Ufficiale: Antonio Rapuano sez. di Rimini. VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1 AVAR: Lorenzo Maggioni sez. di Lecco

Spettatori 24.884 Incasso totale 374.883,01 euro