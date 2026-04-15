LECCE – Ora è record: è giallorosso il peggior attacco dei cinque Top campionati europei

Ventuno gol segnati in 32 partite. Coi nuovi numeri aggiornati alla fine delle gare dello scorso weekend, il Lecce passa al comando nella speciale classifica delle squadre meno prolifiche d’Europa.

In Italia ora i giallorossi hanno la leadership in solitaria, giacché il Parma – che condivideva col Lecce questo record al negativo poche settimane fa – ha migliorato la casella dei gol segnati e, cosa ben più importante, si è portato a 36 punti, in ottima posizione in vista della volata salvezza finale.

Lecce, dunque, con una media gol/partita di 0,656, leader anche nei cinque Top campionati europei. In Francia l’Auxerre ha una media gol di 0,79 (23 reti in 29 partite); in Germania, il St. Pauli ha lo 0,86 (25 gol in 29 partite); in Inghilterra il Wolves ha lo 0,75 (24 gol in 32 partite); in Spagna, l’Oviedo ha lo 0,77 (24 gol in 31 partite).

Solo allargando lo spettro ad altri campionati europei minori si può trovare qualcuno che abbia fatto peggio della squadra di Di Francesco. Si tratta dell’AFS, squadra di Prima Divisione portoghese, capace di segnare solamente 19 gol in 29 partite, per una media di 0,655, di un millesimo inferiore rispetto a quella del Lecce.