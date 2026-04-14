LECCE – Gestione tardiva e zero mordente: il fallimento di Bologna e la speranza di un cambiamento radicale

La sconfitta per 2-0 rimediata contro il Bologna non è solo un risultato negativo, ma la fotografia di un naufragio collettivo. Il Lecce spreca un’altra opportunità di mettersi alle spalle la Cremonese, offrendo una prestazione intrisa di superficialità e approssimazione. In campo si è vista una squadra priva di mordente e di un reale progetto di gioco, totalmente abbandonata all’improvvisazione. A meno che non si intenda come progetto di gioco il lancio lungo di Falcone per la testa di Stulic o Gandelman, quando presenti.

Alla vigilia, Eusebio Di Francesco aveva criticato lo scetticismo dell’ambiente, ma di fronte a uno spettacolo simile è difficile attendersi segnali diversi dai fischi. Gli applausi sono un riconoscimento che va conquistato attraverso la grinta e la fame agonistica, doti totalmente assenti nei cento minuti di Bologna. L’atteggiamento rinunciatario della squadra, poco incline alla pressione e all’aggressione dell’avversario, appare ingiustificabile data la situazione critica in classifica.

Il Lecce si ritrova ancora in corsa per la salvezza quasi per inerzia, zavorrato da una rosa assemblata con lacune evidenti e rinforzata in modo insufficiente nel mercato riparatore di gennaio. Un organico mediocre che il suo “condottiero” non sembra più in grado di scuotere.

Anche le scelte a gara in corso hanno lasciato perplessi. Non sappiamo se Gallo potesse giocare o meno dal primo minuto, ma sta di fatto che la scelta di schierare Ndaba su Orsolini si è rivelata sbagliata. E tantissimi grattacapi, sull’altra fascia, ha creato Cambiaghi a Veiga. Le sostituzioni di N’Dri e Cheddira – sempre uomo per uomo, non mutando mai lo schema di base – non hanno spostato gli equilibri di un match in cui i giallorossi hanno faticato persino a superare la linea di metà campo.

Discutibile, inoltre, l’impiego tardivo di Sala, gettato nella mischia solo a sette minuti dalla fine. Se la strategia era quella di mantenere il punteggio in bilico per poi tentare il tutto per tutto, il tecnico avrebbe dovuto rischiare molto prima, considerando che l’1-0 era rimasto tale solo per l’imprecisione degli emiliani. L’errore individuale di Ramadani nel finale è solo l’ultimo atto di una partita giocata sotto ritmo e con una ingente dose di ansia e paura addosso.

In definitiva, la domanda non è più “se” il Lecce sia in crisi, ma “come” intenda uscirne. Tra una rosa mediocre e una gestione dalla panchina che oggi appare impotente, il club si trova davanti a un bivio: continuare a sperare nei demeriti altrui o prendersi la responsabilità di un cambiamento radicale, a partire da domani, alla ripresa dei lavori dopo due giorni e mezzo di riposo. Perché di questo passo, l’unico traguardo all’orizzonte rischia di non essere la permanenza in Serie A, ma una retrocessione figlia dell’approssimazione.