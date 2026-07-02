UGENTO – Uno storico ritorno in panchina: si riparte da Mimmo Oliva

Di nuovo insieme Mimmo Oliva e l’Ugento Calcio. L’allenatore originario di Francavilla Fontana e casaranese d’adozione torna alla guida della compagine giallorossa per la stagione 2026/2027, che la formazione ugentina giocherà in Eccellenza pugliese, in attesa del ripescaggio pressoché certo.

La presentazione ufficiale nel corso di una conferenza nelle sale dell’Hotel Luna di Torre San Giovanni di alla quale hanno preso parte anche il presidente Massimo De Nuzzo e il direttore sportivo Gianfranco Francavilla

Si rinnova così un legame tecnico e umano attraverso il quale il tecnico classe 1975 e la società ionica hanno scritto insieme pagine memorabili di storia calcistica.

Oliva è stato l’allenatore della vittoria della Premier League pugliese nel 2023/2024, memorabile il 4-0 rifilato al Bisceglie nella gara di finale, e il condottiero della prima esperienza in serie D nel campionato successivo, nel corso del quale l’Ugento si è fatta conoscere all’Italia del pallone nonostante la sfortunata retrocessione nei play out col Manfredonia.

E sempre sotto la sua direzione tecnica l’Ugento aveva centrato nel 2018/2019 il salto in Eccellenza

Dopo una stagione trascorsa a Taurisano, Mimmo Oliva ricomincia la sua avventura professionale con la società jonica.

Tecnico esperto e molto stimato per le sue idee di proporre e la filosofia del lavoro, oltre agli anni e alle vittorie ugentine,il trainer 51enne ha allenato nelle più importanti società del panorama calcistico salentino.

Tra le esperienze più significative quelle con Casarano, Gallipoli, Toma Maglie e, ultima in ordine di tempo, Taurisano.

Oliva lavorerà di concerto con il direttore sportivo Gianco Francavilla e la dirigenza ugentina per la costruzione di una formazione che sappia ben comportarsi nel prossimo torneo di Eccellenza.

«Ugento è la mia casa sportiva – ha sottolineato Oliva nel corso della presentazione ufficiale – qui ho rapporti umani veri, a partire da quello con il senatore Eugenio Filograna, main sponsor della società, che tanto è stato importante per il mio essere uomo, calciatore e allenatore.

Ho lasciato i colori giallorossi dopo la cocente delusione dalla serie D e torno con grande spirito di rivalsa e certo che il mio impegno sarà massimo per fare il meglio per una società. Stiamo lavorando di concerto con il direttore Francavilla e con la dirigenza per allestire una compagine – la conclusione del nuovo allenatore ugentino – che abbia garra, voglia di fare bene e di sudare la maglia in ogni partita».

«Siamo contenti del ritorno di Mimmo Oliva nella nostra società – le parole del massimo dirigente Massimo De Nuzzo – fa parte delle pagine leggendaria dell’Ugento Calcio e siamo convinti che le sue doti umane e tecniche sapranno essere fondamentali per questa nuova avventura che attende tutto l’ambiente giallorosso».

(US Ugento Calcio)