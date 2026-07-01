LECCE – Definito il programma estivo: la prima squadra parte il 15 per l’Austria, Primavera in ritiro in Sila

L’U.S. Lecce ha ufficializzato i dettagli organizzativi in vista dell’imminente avvio della stagione sportiva 2026/2027, delineando le date del raduno per la prima squadra e la sede del ritiro precampionato per la formazione Primavera 1.

Per quanto riguarda i ragazzi di mister Eusebio Di Francesco, l’attività ufficiale ripartirà con una suddivisione della rosa in due scaglioni: il primo gruppo di calciatori si ritroverà in sede nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, mentre il secondo blocco si radunerà la settimana successiva. A partire da lunedì 13 luglio, i componenti del primo gruppo sosterranno i consueti test da campo presso il Centro Sportivo di Martignano e si sottoporranno alle visite mediche di rito al Centro Biolab di Cutrofiano. Ultimate le prime formalità sanitarie e atletiche, la partenza per il ritiro austriaco di Bad Loipersdorf è fissata per il pomeriggio di mercoledì 15 luglio.

Contestualmente, il club salentino ha definito il programma per i giovani della Primavera 1. I giallorossi, guidati in panchina da mister Schipa, svolgeranno la preparazione estiva in Calabria, nella località di Cotronei, in provincia di Crotone, sede ormai abituale per il ritiro estivo dei lupetti. Il gruppo squadra soggiornerà nel cuore della Sila dal 17 luglio all’1 agosto, alloggiando presso l’Hotel La Baita; gli allenamenti quotidiani si terranno invece sul rettangolo verde del Sila Regia Stadium “Paolo Rossi” a Villaggio Palumbo.