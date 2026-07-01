VOLLEY – La Dream Nardò riparte in B1 dalla conferma di mister Saccomanno

La storica avventura della Dream Volley Nardò nel prossimo campionato di Serie B1 femminile riparte da una fondamentale conferma: Fabio Saccomanno siederà ancora sulla panchina granata. L’esperto tecnico di Calimera è stato il principale artefice della promozione, subentrando nella scorsa stagione in un momento delicato e firmando una striscia d’oro di 10 vittorie su 10 incontri, grazie a una profonda rivisitazione tecnico-tattica del gruppo.

La proposta di rinnovo, avanzata dal direttore sportivo Gianni Dell’Anna, è stata una naturale conseguenza di questa sintonia. Raggiunto per l’occasione, mister Saccomanno ha sottolineato come la società, i tifosi e la città rappresentino l’ambiente ideale per lavorare in vista di una sfida difficile ma stimolante. Il tecnico ha anche dedicato un pensiero alla famiglia e alla figlia Ludmilla, che condivide la sua stessa passione per la pallavolo. In vista del debutto a ottobre con un roster molto giovane, l’obiettivo del mister sarà trasmettere le giuste risorse tattiche per dare battaglia su ogni campo, lanciando una promessa precisa alla piazza: «Vi vogliamo stupire!».