ATLETICA – Campionati Italiani U18: splendido bronzo per la salentina Sofia Sternativo nel salto in alto

La Puglia dell’atletica leggera brilla ai Campionati Italiani Under 18 su pista di Grosseto, portando a casa un bottino di quattro medaglie complessive che certifica l’ottimo stato di salute del movimento regionale guidato dal presidente Eusebio Haliti. Sul palcoscenico dello stadio “Zecchini”, la spedizione pugliese ha messo in mostra i suoi migliori talenti, capaci di imporsi ai vertici nazionali delle rispettive specialità.

I riflettori di questa spedizione si accendono in primis sulla bellissima prova di Sofia Linnea Sternativo, portacolori della Aps Due Mondi Lecce. La giovanissima atleta salentina di Francavilla Fontana, che non ha ancora compiuto 16 anni, ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo nel salto in alto. Sternativo è salita sul terzo gradino del podio dopo aver superato la quota di 1.71 metri al primo tentativo; è mancato solo il guizzo vincente alla misura successiva di 1.74, ma il risultato ottenuto blinda la bontà del percorso di crescita della saltatrice che ora può legittimamente sognare una futura chiamata in maglia azzurra.

Il weekend toscano ha regalato alla Puglia ben tre titoli italiani, che con ogni probabilità spalancheranno ai rispettivi vincitori le porte dei prossimi Campionati Europei di Rieti, in programma dal 16 al 19 luglio 2026. Michele Delcuratolo (Atletica Sprint Barletta) ha sbaragliato la concorrenza nel lancio del martello, firmando il proprio record personale con la misura di 65.61 metri. Nei 5000 metri di marcia è arrivato il trionfo in rimonta di Davide Sorressa (Amatori Atletica Acquaviva), autore di una straordinaria progressione finale chiusa in 21’09”78. Splendido oro anche per l’astista Gabriele Belardi (Elite Academy Bari) che, superando indenne i postumi di un recente incidente in motorino, ha stampato il nuovo record regionale nel salto con l’asta superando la misura di 5.02 metri.

A completare l’ottimo quadro della spedizione pugliese si registrano i piazzamenti di assoluto spessore a ridosso del podio: quarti posti per Claudia Freres (Avis Barletta) nei 1500 metri e per Giacomo Ferramosca (Elite Academy Bari) nel salto triplo con il proprio record personale di 14.49 metri. Quinta piazza nei 110 ostacoli per Gianmarco Bellucci, mentre nella marcia chiudono al sesto posto Adriano Caferra e Maria Cecilia Pontrandolfo.