CICLISMO – Come avvicinarsi all’escursionismo su due ruote: consigli per chi inizia con la mountain bike

Saltare in sella e pedalare lontano dal traffico e dal cemento è una delle sensazioni più liberatorie che si possano provare, ed è per questo che la mountain bike sta conquistando sempre più persone.

Non serve essere degli atleti estremi o dei rasi della discesa per divertirsi: questa disciplina è aperta a tutti, a patto di non avere fretta e di fare le cose un passo alla volta. Mettere le ruote sullo sterrato per la prima volta richiede solo un po’ di spirito d’avventura e l’umiltà di imparare a conoscere il mezzo.

Iniziare bene significa anche non sbagliare l’acquisto di partenza: dare un’occhiata a quali sono le migliori MTB per principianti aiuta a trovare una bici stabile, sicura e capace di perdonare quelle piccole imprecisioni di guida inevitabili quando si è agli inizi.

Come scegliere i primi percorsi senza rischiare inutili infortuni

Uno degli errori più comuni tra i neofiti è farsi prendere dall’entusiasmo e affrontare fin da subito tracciati troppo tecnici, caratterizzati da rocce esposte, radici sporgenti o pendenze eccessive.

Per le prime uscite è decisamente consigliabile preferire strade bianche, sterrati semplici e sentieri collinari con dislivelli molto moderati. Questa scelta permette di prendere confidenza con il comportamento della bicicletta sulle superfici sconnesse, senza l’ansia di dover gestire situazioni di pericolo.

Solamente quando il controllo del mezzo e l’equilibrio saranno diventati automatici, si potrà iniziare ad aumentare progressivamente sia la difficoltà tecnica dei single track, sia la distanza complessiva dell’itinerario, scoprendo i propri limiti in totale sicurezza.

L’attrezzatura indispensabile per garantire comfort e protezione

La sicurezza deve sempre occupare il primo posto quando si pianifica un’escursione, poiché l’ambiente naturale presenta insidie diverse rispetto alle strade asfaltate.

L’accessorio fondamentale è il casco, che va indossato correttamente fin dal primo metro e scelto della misura esatta. Accanto al casco, un buon paio di guanti rinforzati protegge le mani in caso di caduta e migliora la presa sulle manopole, mentre i pantaloncini con fondello imbottito e l’abbigliamento traspirante garantiscono il comfort necessario per rimanere in sella diverse ore. All’interno dello zaino non dovrebbero mai mancare una borraccia capiente e un piccolo kit di riparazione d’emergenza, comprensivo di camera d’aria e mini pompa.

Valutare le caratteristiche tecniche per trovare il mezzo ideale

La scelta della prima bicicletta rappresenta un momento cruciale e richiede un’attenta valutazione delle proprie reali necessità, evitando di farsi abbagliare da modelli professionali che risulterebbero sprecati o difficili da guidare.

Per chi inizia, una mountain bike di tipo “hardtail“, ovvero ammortizzata solo sulla ruota anteriore, rappresenta spesso il compromesso migliore grazie alla facilità di manutenzione e alla leggerezza del telaio in alluminio.

Gli esperti, al contrario, utilizzano spesso mezzi biammortizzati con telai in carbonio pensati per le discese estreme. Per non commettere errori, è essenziale rivolgersi a un buon fornitore specializzato che sappia regolare le sospensioni in base al peso del ciclista.

La costanza e la preparazione fisica progressiva

I benefici della mountain bike si manifestano appieno solo attraverso una pratica regolare, capace di stimolare sia l’apparato cardiocircolatorio sia la muscolatura delle gambe e della zona lombare. Oltre alla resistenza aerobica, le prime uscite serviranno a sviluppare i riflessi e le doti coordinative necessarie per superare i piccoli ostacoli del terreno.

Affrontare la disciplina con costanza, senza pretendere tutto subito, trasforma l’escursionismo in un’abitudine salutare che migliora progressivamente la qualità della vita, regalando la soddisfazione di raggiungere panorami prima considerati inaccessibili.