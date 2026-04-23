ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo il 37ª turno
Dopo 37 giornate e a una dalla fine del campionato di Eccellenza Pugliese questa è la classifica marcatori (prime posizioni):
21 RETI: Di Piazza (Canosa);
20 RETI: Losavio (Taranto);
18 RETI: Oltremarini (A. Toma Maglie)
17 RETI: Barbero (Racale);
16 RETI: Russo Nicola (3, Taranto, 13 Massafra), Lopez (Bisceglie);
14 RETI: Mingiano (Taurisano), Sene (Bisceglie);
12 RETI: Rivadero (Ugento);
11 RETI: Aguilera (2 Canosa, 9 Taranto), Girardi (Acquaviva), Palazzo (Bitonto), Ingredda (2 Polimnia, 9 Acquaviva);
10 RETI: Guglielmi (Acquaviva), Saraniti (Brindisi), Burzio (Brindisi), Mancarella (Novoli);
9 RETI: Ramos (UC Bisceglie), Lavopa (Bisceglie), Fucci (Acquaviva), Garcia Dylan (Acquaviva), Bonicelli (UC Bisceglie), Serafino (5 Polimnia, 4 Toma Maglie), Goh (Acquaviva);
8 RETI: Ferrari (Brindisi), Sanchez J. (Brindisi), Cavaliere (Brindisi), Bernaola (Brindisi), Dammacco (1 Taranto, 7 Bisceglie), Ferreira (Novoli);
7 RETI: Colonna (N. Spinazzola), Gonzalez Sabatè (5 Gallipoli, 2 Ugento), Ousfar (5 N. Spinazzola, 2 Toma Maglie), Saani (UC Bisceglie), Marti (Brilla Campi), Pirretti (Atl. Racale), Kordic (S. Massafra), Galan (Atl. Racale), Carrozzo G. (3 Ugento, 4 Novoli); glie), Pizzo (N. Spinazzola), Fracchiolla (Bitonto), Karim Sadat (Galatina), Vigliotti (Galatina), Tecci (A. Toma Maglie), Gonzalez Man. (Bisceglie), Lanzone (Canosa), Guastamacchia (Taranto), Pucinelli (Acquaviva), Tourè (Galatina), Niang (Polimnia), D’Ettorre (Taurisano), Ripanto (N. Spinazzola), Garcia J. (Taurisano), De Blasi (Novoli), Carrino (Racale);
(…)