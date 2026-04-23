AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 25ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 25
Atl. Ascla Tiggiano-C.D. Melissano 3.0 a tav.
FC Galatone-Salento Over Seclì 2-0
Poggiardo-E. Coluccia Cutrofiano 3.0 a tav.
Presicce Acquarica-Galatone Romidò 6-1
FC Castrignano-City Gas Revolution 5-1
Pol. Uxentum-Alixias 0-4
Salve/Morciano-Fatac Scorrano 0-3 a tav.
CLASSIFICA
Poggiardo 63
Alixias 54
Salento Over Seclì 52
Atl. Ascla Tiggiano 47
FC Galatone 47
Aradeo 43
Fatac Scorrano 42
C.D. Melissano 39
FC Castrignano 32
Galatone Romidò 25
E. Coluccia Cutrofiano 24
Presicce Acquarica 16
City Gas Revolution 12
Pol. Uxentum 10
Salve/Morciano 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 26
Alixias-Poggiardo 02/05 h 18
Presicce Acquarica-Atl. Ascla Tiggiano 04/05 h 20.30
E. Coluccia Cutrofiano-Salento Over Seclì’ 04/05 h 20.30
Aradeo-Pol. Uxentum 04/05 h 20.30
FC Galatone-Castrignano 05/05 h 20.30
City Gas Revolution-Galatone Romidò 05/05 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
19 RETI: Giuri V. (Aradeo);
17 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
15 RETI: Greco Dan. (Galatone Romidò), Misciali G. (Salento Over Seclì);
(…)