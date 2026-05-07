ECCELLENZA – Caos giustizia e date incerte playout: il Massafra preannuncia ricorsi, “rompete le righe” provvisorio per l’Ugento

Il finale di stagione in Eccellenza pugliese si sposta dai campi alle aule di tribunale, lasciando diverse società in un limbo d’incertezza che ne condiziona la programmazione sportiva.

La Soccer Massafra è intervenuta ufficialmente in merito alla sentenza emessa il 4 maggio dal Tribunale Federale Territoriale (QUI), dichiarando di rispettare le istituzioni ma contestando fermamente la decisione. La società giallorossa, in attesa di leggere le motivazioni, ha annunciato battaglia legale attraverso il proprio ufficio legale, con l’intenzione di ricorrere persino al CONI per tutelare la propria immagine e quella dei tesserati. Il club solleva un dubbio di fondo sulla natura dell’illecito contestato, ribadendo la regolarità del tesseramento del calciatore coinvolto e confermando che, nonostante il clima teso, la squadra continuerà a lavorare sul campo per preparare i playout e provare conquistare la salvezza.

L’Ugento, invece, ha deciso di fermarsi. Attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri social, il club giallorosso ha espresso forte preoccupazione, lamentando il totale silenzio degli organi competenti in merito alle date ufficiali degli spareggi salvezza. Questa situazione di stallo sta provocando alla società un duplice danno: economico, per il prolungarsi delle spese di gestione ordinaria senza una scadenza definita, e sportivo, per la perdita del ritmo gara dopo le due vittorie consecutive ottenute nel finale di stagione. Per questi motivi, la dirigenza dell’Ugento ha disposto il “rompete le righe” temporaneo, permettendo ad atleti e staff di tornare alle proprie abitazioni in attesa di comunicazioni ufficiali della Federazione. Il club auspica che le date vengano rese note con il giusto anticipo per permettere al gruppo di riprendere la preparazione e onorare al meglio l’impegno sportivo.

Dopo la sentenza del 4 maggio, la classifica è stata stravolta: il Massafra è passato da 39 a 29 punti, venendo scavalcato anche dal Polimnia. Entrambi i club, conti alla mano, sarebbero retrocessi. Il Taurisano sarebbe salvo senza giocare, mentre l’unico playout sarebbe quello tra Novoli e Ugento che si sono incrociate proprio nell’ultima partita della stagione regolare sul campo dell’Ugento. Per la giustizia sportiva, resta la discussione del ricorso del Brilla Campi contro il Massafra per la gara del dicembre 2025: l’udienza è stata fissata per martedì prossimo, 12 maggio.