CASARANO – Show al “San Vito”, Cosenza annichilito e si va ai playoff nazionali

Un 5-1 che non lascia spazio a interpretazioni: il Casarano espugna Cosenza con una prestazione monumentale, travolgendo i padroni di casa in un “Marulla” rimasto incredulo davanti allo strapotere rossazzurro. Nonostante l’iniziale vantaggio silano firmato da Mazzocchi, che aveva illuso il pubblico calabrese, la squadra di Vito Di Bari ha reagito con una maturità impressionante. Come una ruspa che non ammette ostacoli, il Casarano ha iniziato a macinare gioco, pareggiando i conti poco prima dell’intervallo con un’incornata di Leonetti su cross di Giraudo, dopo che un gol di Celiento era stato annullato per un dubbio fallo.

La ripresa si è trasformata in un autentico monologo salentino. Al 10′, Versienti ha fatto esplodere il settore ospiti con un bolide da trenta metri che ha ribaltato il match. Da quel momento, il Cosenza è letteralmente sparito dal campo, mentre i rossazzurri hanno continuato a colpire con la precisione di un chirurgo: prima Grandolfo, lesto a ribadire in rete un suggerimento di Chiricò, poi Cerbone in contropiede per il poker, e infine lo stesso Chiricò in pieno recupero per il definitivo 5-1. Una disfatta epocale per i calabresi, un trionfo senza precedenti per Chiricò e compagni che ora volano alla fase nazionale dei playoff.

In città l’entusiasmo è alle stelle: al fischio finale, piazza San Domenico è diventata il cuore dei festeggiamenti tra caroselli e canti che sono proseguiti per tutta la notte. Nelle interviste rilasciate al Nuovo Quotidiano di Puglia, mister Vito Di Bari, fresco di rinnovo, ha parlato di un’impresa storica: «Abbiamo fatto qualcosa di unico. Questo gruppo ha un senso di appartenenza fuori dal comune. Siamo andati sotto ma abbiamo continuato a giocare a calcio, dominando il secondo tempo. Ora abbiamo l’1% di possibilità di farcela e ce la giocheremo con umiltà ed entusiasmo».

Raggiante anche il presidente Antonio Filograna Sergio: «Una serata inimmaginabile, venire a Cosenza e vincere così ci rende orgogliosi. Siamo una famiglia e i risultati sono il frutto della forza del gruppo. Godiamoci questo momento, viviamo per sognare». Il Casarano è ora atteso dal prossimo turno degli spareggi promozione, un doppio confronto in 180 minuti che potrebbe riscrivere la storia del club. Il cammino verso la Serie B entra nel vivo e la squadra sembra avere il motore giusto per non fermarsi proprio ora.

L’attesa per conoscere il prossimo avversario è febbrile. Il sorteggio per il prossimo turno nazionale dei play-off sarà effettuato oggi alle 12:30; l’esito degli accoppiamenti verrà aggiunto tempestivamente in questa pagina non appena comunicato ufficialmente.

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IL TABELLINO

Cosenza, stadio “San Vito-Marulla”

mercoledì 07.05.2026,ore 18

Serie C/C 2025/26, playoff girone 2° turno

COSENZA-CASARANO 1-5

RETI: 4′ pt Mazzocchi (CO), 44′ pt Leonetti (CA), 10′ st Versienti (CA), 28′ st Grandolfo (CA), 37′ st Cerbone (CA), 48′ st Chiricò (CA)

COSENZA (4-3-3): Pompei; Ciotti (36′ st Beretta), Moretti, Caporale, Ferrara; Palmieri (15′ st Ba), Langella, Contiliano (23′ st Baez); Emmausso (15′ st Cannavò), Mazzocchi, Florenzi. All. Buscè.

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Negro, Celiento (39′ st Gyamfi), Mercadante; Versienti (25′ st D’Alena), Ferrara (34′ st Lulic), Maiello, Giraudo; Grandolfo (39′ st Perez), Leonetti (34′ st Cerbone), Chiricò. All. Di Bari.

ARBITRO: Mazzoni di Prato.