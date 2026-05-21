AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 28ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 28
Poggiardo-C.D. Melissano 3-0
Aradeo-FC Galatone 8-1
E. Coluccia Cutrofiano-Alixias 2-4
Galatone Romidò-Alixias 1-1
Pol. Uxentum-Presicce Acquarica 2-2
Atl. Ascla Tiggiano-FC Castrignano 4-0
Salento Over Seclì-Salve/Morciano 3-0 a tav.
CLASSIFICA
Poggiardo 72
Salento Over Seclì 58
Alixias 57
Atl. Ascla Tiggiano 53
Aradeo 52
FC Galatone 50
Fatac Scorrano 43
C.D. Melissano 42
FC Castrignano 35
Galatone Romidò 26
E. Coluccia Cutrofiano 24
Presicce Acquarica 17
City Gas Revolution 15
Pol. Uxentum 14
Salve/Morciano 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 29
FC Galatone-Presicce Acquarica 22 mag. h 20.30
Atl. Ascla Tiggoano-Aradeo 22 mag. h 20.30
Poggiardo-Salento Over Seclì 23 mag. h 18
FC Castrignano-Pol. Uxentum 23 mag. h 15
C.D. Melissano-E. Coluccia Cutrofiano 25 mag. h 20.30
Fatac Scorrano-City Gas Revolution 25 mag. h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
27 RETI: Giuri V. (Aradeo);
23 RETI: Misciali G. (Salento Over Seclì);
17 RETI: Scarlino M. (CG Revolution)
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