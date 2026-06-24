VOLLEY – Gli ultimi verdetti della stagione 2025/26 dalla A3 sino alla Seconda Divisione

La stagione 2025/2026 ha emesso tutti i suoi verdetti. L’ultimo rimanente era quello riguardante la seconda promozione dalla Serie C alla B2 femminile, conquistata dalla Lavinia Group Volley Trani che si è imposta per 2-0 sulla Yes Energia Volley Gioia.

Riassumendo i verdetti del campionato 2025/26 spicca il ritorno della Pag Taviano in A3 maschile. La formazione del presidente Davide Gaetani, guidata da coach Alessandro Marte, ha chiuso una strepitosa cavalcata nei playoff promozione eliminando Bronte, Indeco Molfetta e Romeo Volley Meta Sorrento, riportando il Salento in Serie A.

In campo femminile hanno già festeggiato il salto di categoria la Zero5 Castellana Grotte, promossa dalla Serie B1 alla Serie A3 femminile, e la Dream Volley Nardò, che ha conquistato la promozione dalla Serie B2 alla Serie B1.

Nei play off di Serie C femminile è arrivata la promozione in Serie B2 dell’Eurimpianti Oria, capace di superare la Lavinia Group Volley Trani (poi promossa ugualmente). In Serie C maschile il primo pass per la Serie B è stato conquistato dall’A.S.D. Trivianum, vincitrice della prima fase play off. Successivamente sono arrivate anche le promozioni di EcologicaDaunia Udas Cerignola ed Elle Group Altamura, che hanno chiuso vittoriosamente le rispettive serie della terza fase.

Definito anche il quadro delle promozioni dalla Serie D alla Serie C femminile. Dalla prima fase hanno conquistato il salto di categoria Eurovolley Sant’Elia, Foggia Volley, Olio Ribatti Altamura e Cuore di Mamma Cutrofiano. Dalla seconda fase sono invece arrivate le promozioni di Bee Volley Lecce e RWE Appia Project Mesagne.

Nel settore maschile erano già state promosse al termine della regular season Adriatica Trani, vincitrice del Girone A, e Olimpia SBV Galatina, prima classificata nel Girone B. I play off hanno poi assegnato gli ultimi due posti disponibili a Freedom Sport Club e Falchi Ugento, completando il quadro delle squadre promosse in Serie C maschile.

Chiusi anche i playoff territoriali. Dalla Prima Divisione femminile sono promosse in Serie D Fomed Vis Squinzano e Cuore di Mamma Cutrofiano. Dalla Prima Divisione maschile è promossa in Serie D la Evolution Volley Veglie. Dalla Seconda Divisione femminile salgono in Prima Athletico Club Infinity Copertino, Volley Alezio 98 e Magic Volley Galatina. Dalla Seconda Divisione maschile sono, infine, promosse al campionato superiore Novoli Volley Lions, MB Volley Ruffano e Mercato Urbano Vis Squinzano.