PODISTICA – Il “Trofeo Ciolo” incorona i campioni mondiali U18, italiani e regionali: i vincitori

La quattordicesima edizione del “Trofeo Ciolo” ha trasformato il Salento nella capitale internazionale della corsa in montagna. Organizzato dall’Atletica Capo di Leuca sotto la guida della presidente Eleonora D’Amore, l’evento ha ospitato la prestigiosa Wmra International U18 Mountain Running Cup. La manifestazione, di livello internazionale “Bronze”, ha richiamato i migliori giovani talenti mondiali della specialità, sfidatisi sui suggestivi ma impegnativi sentieri del Capo di Leuca.

Nel mondialino dedicato agli Under 18 Boys, il gradino più alto del podio è stato conquistato dallo statunitense Jackson Ferguson, che ha bloccato il cronometro a 20:14 sul selettivo tracciato di 4,6 chilometri. Tra le Under 18 Girls, invece, a dettare legge è stata la britannica Clara McKee, capace di trionfare con l’ottimo tempo di 22:35.

La ricca domenica di sport ha assegnato anche i titoli del Campionato Italiano per Regioni riservato alle categorie Cadetti e Cadette, andato in scena su una distanza di 2,53 chilometri. Al maschile si è laureato campione il toscano Francesco Calamai con il tempo di 12:41, mentre al femminile la piemontese Virginia Galletto ha sbaragliato la concorrenza fermando le lancette a 15:00 netti.

Spazio infine alle competizioni territoriali con il Campionato Regionale assoluto, juniores e master (individuale e di società), tappa ufficiale del circuito “Running in Salento Trail, Cross & Mountain running”. Sulla distanza più impegnativa di 8,1 chilometri, a dominare la scena sono stati Francesco Bongio del Gruppo Sportivo Orobie, primo al traguardo in 39:54, e Silvana Iania della Asd Terlizzi Sporting Club, vincitrice tra le donne con il tempo di 52:00.