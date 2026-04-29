VOLLEY – Trofeo dei Tre Mari, la Puglia femminile porta a casa la 18ª edizione

Un primo e un quarto posto per la Puglia nella 18esima edizione del Trofeo dei Tre Mari, manifestazione di pallavolo giovanile delle rappresentative del Sud Italia, organizzata, quest’anno, dalla Fipav pugliese, svoltasi nel weekend.

Gli incontri si sono disputati tra Polignano a Mare e Fasano; hanno partecipato atleti delle annate 2010 e 2011, per i ragazzi, e 2011-2013 per le ragazze. Presenti, tra gli altri, il presidente federale Giuseppe Manfredi, il direttore tecnico delle nazionali maschili Vincenzo Fanizza, il presidente Fipav Puglia Paolo Indiveri e il presidente della Fipav Lecce Pierandrea Piccinni.

Nel maschile la Sicilia ha superato in finale la Campania, mentre la Puglia ha perso la finale per il terzo posto contro la Calabria.

Nel torneo femminile, la Puglia, guidata da Claudio Scanferlato, ha vinto il titolo battendo 2-0 in finale la Sicilia; terza la Calabria, quarta la Campania. La rosa pugliese: Motta Gabriella (2011, Brindisi Volley), Valente Maria Giovanna (C) (2011, Pegaso Molfetta), Lo Vecchio Matilde (2011, Next Generation Melendugno), Saccomanno Ludmilla (2011, Cutrofiano Volley), Sampietro Giada (2011, AVP Pulsano), Catino Alessandra (2011, Nelly Volley), Catalano Caterina (2011, Cutrofiano Volley), De Leonardis Gaia (2013, Casale Volley), Rollo Benedetta (2012, Next Generation Melendugno), De Tullio Irene (2011, Sportilia Bisceglie), De Michele Veronica (2011, Cutrofiano Volley), Pisoni Cecilia (2011, Cutrofiano Volley), Montanaro Gaia (L) (2012, Casale Volley), Gaudioso Noemi (L) (2011, Orsa Capurso). Allenatore: Claudio Scanferlato, 2° Allenatore: Mauro Panunzio, Dirigente: Tiziana Orlanduccio.