GIOVANILI – Lecce sconfitto in finale, va al Torino il “Trofeo Caroli Hotels Under 11” 2026

Il Lecce manca la riconferma del titolo del Trofeo Caroli Hotels Under 11. Nei giorni corsi, sui campi di comunali di Gallipoli, Alezio, Andrano, Aradeo, Melissano e nelle strutture private Heffort Sport Village di Parabita e Champions Park di Nardò, si è disputata l’undicesima edizione della manifestazione di calcio giovanile organizzata da Asd Capo di Leuca e da Caroli Hotels. Ha vinto il Torino battendo il Lecce (vincitore nel 2025, ma anche nel 2024 e 2023) per 2-0 e l’Acr Football Club Roma per 1-0. L’atto conclusivo si è giocato al “Bianco” di Gallipoli domenica scorsa, hanno partecipato ben 36 squadre.

Tra i premi speciali, assegnato a Cristiano Fulco (Lecce) il Premio Stelle del Torneo e al Football Club Taviano il Premio Fair Play.

Albo d’oro – 2013 Sant’Aniello Gragnano; 2015 Bari; 2016 Inter; 2017 Bari; 2018 Real Casarea; 2019 Taras Taranto; 2022 Virtus Francaviklla; 2023 Lecce; 2024 Lecce; 2025 Lecce; 2026 Torino