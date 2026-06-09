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foto: Falchi Ugento: promozione in Serie C

VOLLEY – Dalla Serie B alla 2ª Divisione: risultati 07.06.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY 5 secondi ago

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (fase 4 ramo B): Pag Taviano-Romeo Volley Meta NA 3-0 (serie finale 1-0).

PROSSIMO TURNO (10/06 h 19.30): Romeo Volley Meta NA-Pag Taviano.

VOLLEY C/f

RISULTATI (playoff prima fase GG 1): LGV Trani-Oria 1-3 (serie 1-2, Oria promossa in Serie B2).

(playoff terza fase GG 2): Volley Gioia-Amatori Bari 3-0 (serie 2-0, finale contro LGV Trani).

(playout): F. Surbo-Pol. Rainbow Sport 2-3, CDM Astra Volley-Pegaso Molfetta 3-0. Retrocesse F. Surbo, Pegaso Molfetta. MSP Galatina, Melendugno Calimera, Don Milani.

VOLLEY D/f

RISULTATI (playoff seconda fase, gg 2)

Bee Lecce-I. Copertino 3-2 (serie 1-1), AR Spongano-Appia Mesagne 3-1 (serie 1-1).

Gare 3: 13/06 h 19 I. Copertino-Bee Lecce, Appia Mesagne-AR Spongano.

VOLLEY D/m

RISULTATI (playoff seconda fase, gg 2):

Polis Corato-Freedom SC 3-2 (serie 1-1), NV Modugno-Falchi Ugento 2-3 (serie 0-2).

Falchi Ugento promosso in Serie C.

Gara 3: 13/06 h 18: Freedom SC-Polis Corato.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memorial L. Laudisa”

PLAYOFF PROMOZIONE (gg 6)

Gir. C: Vis Squinzano-I. Supersano 3-0. Classifica finale: Vis Squinzano 12 – Victor Volley 5 – I. Supersano 1.

Gir. D: GVP Corvino-Alliste 3-1. Classifica finale: GVP Corvino 10 – Alliste 7 – Trepuzzi 1.

Gir. E: CDM Cutrofiano-MB Ruffano 3-1. Classifica finale: CDM Cutrofiano 12 – Flyarmida 5 – MB Ruffano 1.

Gir. F: LC Monteroni-Brindisi 3-2. Classifica finale: Brindisi 9 – LC Monteroni 8 – Wesport 1.

PLAYOUT (gg 6)

Gir. G: Valecaracuta Lecce-CDM Astra Volley 3-2. Classifica finale: CDM Astra Volley 8 – AR Maglie e Valecaracuta Lecce 5.

Gir. H: Virtus Tricase-Melendugno Calimera 3-1. Classifica finale: Virtus Tricase 12 – Melendugno Calimera 6 – Lecce 0.

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

Evolution Volley Veglie promosso in Serie D.

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f

PLAYOFF PROMOZIONE (giornata 5): MV Galatina-Eurovolley Sant’Elia 1-3,

Prossimo turno (09/06): Eurovolley Sant’Elia-MV Galatina.

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m

PLAYOFF (gara 1): SB Galatina-Vis Squinzano 2-3.

Prossimo turno (14/06): Vis Squinzano-SB Galatina.


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