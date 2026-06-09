foto: Falchi Ugento: promozione in Serie C
VOLLEY – Dalla Serie B alla 2ª Divisione: risultati 07.06.2026, classifiche, prossimi turni
VOLLEY B/m girone G
RISULTATI (fase 4 ramo B): Pag Taviano-Romeo Volley Meta NA 3-0 (serie finale 1-0).
PROSSIMO TURNO (10/06 h 19.30): Romeo Volley Meta NA-Pag Taviano.
—
VOLLEY C/f
RISULTATI (playoff prima fase GG 1): LGV Trani-Oria 1-3 (serie 1-2, Oria promossa in Serie B2).
(playoff terza fase GG 2): Volley Gioia-Amatori Bari 3-0 (serie 2-0, finale contro LGV Trani).
(playout): F. Surbo-Pol. Rainbow Sport 2-3, CDM Astra Volley-Pegaso Molfetta 3-0. Retrocesse F. Surbo, Pegaso Molfetta. MSP Galatina, Melendugno Calimera, Don Milani.
—
VOLLEY D/f
RISULTATI (playoff seconda fase, gg 2)
Bee Lecce-I. Copertino 3-2 (serie 1-1), AR Spongano-Appia Mesagne 3-1 (serie 1-1).
Gare 3: 13/06 h 19 I. Copertino-Bee Lecce, Appia Mesagne-AR Spongano.
—
VOLLEY D/m
RISULTATI (playoff seconda fase, gg 2):
Polis Corato-Freedom SC 3-2 (serie 1-1), NV Modugno-Falchi Ugento 2-3 (serie 0-2).
Falchi Ugento promosso in Serie C.
Gara 3: 13/06 h 18: Freedom SC-Polis Corato.
—
VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memorial L. Laudisa”
PLAYOFF PROMOZIONE (gg 6)
Gir. C: Vis Squinzano-I. Supersano 3-0. Classifica finale: Vis Squinzano 12 – Victor Volley 5 – I. Supersano 1.
Gir. D: GVP Corvino-Alliste 3-1. Classifica finale: GVP Corvino 10 – Alliste 7 – Trepuzzi 1.
Gir. E: CDM Cutrofiano-MB Ruffano 3-1. Classifica finale: CDM Cutrofiano 12 – Flyarmida 5 – MB Ruffano 1.
Gir. F: LC Monteroni-Brindisi 3-2. Classifica finale: Brindisi 9 – LC Monteroni 8 – Wesport 1.
PLAYOUT (gg 6)
Gir. G: Valecaracuta Lecce-CDM Astra Volley 3-2. Classifica finale: CDM Astra Volley 8 – AR Maglie e Valecaracuta Lecce 5.
Gir. H: Virtus Tricase-Melendugno Calimera 3-1. Classifica finale: Virtus Tricase 12 – Melendugno Calimera 6 – Lecce 0.
—
VOLLEY 1ª DIVISIONE/m
Evolution Volley Veglie promosso in Serie D.
—
VOLLEY 2ª DIVISIONE/f
PLAYOFF PROMOZIONE (giornata 5): MV Galatina-Eurovolley Sant’Elia 1-3,
Prossimo turno (09/06): Eurovolley Sant’Elia-MV Galatina.
—
VOLLEY 2ª DIVISIONE/m
PLAYOFF (gara 1): SB Galatina-Vis Squinzano 2-3.
Prossimo turno (14/06): Vis Squinzano-SB Galatina.
—
N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net