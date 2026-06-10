EVENTI – Porto Selvaggio, 30 chilometri in mountain bike nel cuore della riserva neritina per sostenere la LILT

Domenica 14 giugno lo straordinario scenario naturale di Porto Selvaggio e Torre Nova (Nardò) ospiterà il “Freebike – Tour del Salento 2026 Experience”, un evento ciclistico organizzato dall’A.S.D. Skozzicakuezzi MTB Nardò in sinergia con MTB Salento. La manifestazione, patrocinata dalla Regione e dal Comune di Nardò con il supporto della locale Consulta dello Sport, si svilupperà lungo un percorso di circa 30 chilometri riservato a biker di livello medio-esperto, con ritrovo fissato alle ore 7.30.

Oltre al valore sportivo e naturalistico, l’iniziativa si caratterizza per una forte impronta solidale: l’evento promuove infatti una raccolta fondi a favore della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) a sostegno della ricerca scientifica. Come sottolineato dal presidente del sodalizio neretino, Stefano Tempesta, la giornata punta a unire la passione per la mountain bike con il rispetto dell’ambiente e l’impegno sociale. Per partecipare è necessario registrarsi tramite il QR code presente sulla locandina ufficiale, mentre per ragioni di sicurezza è previsto l’obbligo tassativo dell’uso del casco per tutti i ciclisti.

Per informazioni:

338 4384603

347 1640949

347 9419233