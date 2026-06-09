CASARANO – Avanti con Di Bari anche nella prossima stagione: “Orgoglioso, qui c’è la mia seconda famiglia”

Il matrimonio professionale tra il Casarano e mister Vito Di Bari proseguirà anche nella prossima stagione. Questo quanto emerso dall’incontro avvenuto ieri tra la proprietà e l’allenatore barese. Di Bari era approdato sulla panchina rossazzurra poco prima di Natale 2024, in sostituzione dell’esonerato Giuseppe Laterza, conquistando poi la promozione in Serie C dopo quattro mesi di campionato entusiasmante. Quest’anno, poi, il Casarano ha dato spettacolo, arrivando sino ai quarti di finale dei playoff nazionali, piegandosi solamente all’Union Brescia. Il contratto tra il Casarano e Di Bari è stato prolungato sino al giugno 2028.

“Siamo molto contenti delle risultanze di questo incontro, necessario peraltro, per gettare le basi della nuova stagione – spiega il presidente Antonio Filograna – sulla riconferma di Di Bari non ho mai nutrito alcun dubbio, nonostante voci e illazioni. Con il nostro allenatore l’intesa è stata repentina, considerato che lui ha condiviso in pieno il nostro progetto. Siamo consapevoli che ci attenderà una stagione difficilissima che intendiamo affrontare, insieme, con umiltà e grande determinazione”.

“Sono orgoglioso di continuare con i colori del Casarano – ribadisce Vito Di Bari – sento molto mio il progetto di questa società che oramai ritengo la mia seconda famiglia per senso di appartenenza, condivisione di intenti e l’ottimo rapporto instaurato con i tifosi. Peraltro ci tenevo moltissimo perché intendo essere l’allenatore della squadra che festeggerà il centenario della sua costituzione. Avanti insieme!”