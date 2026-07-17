BEACH VOLLEY – San Cataldo ospita una tappa del Campionato Italiano: tutte le info

Prende il via oggi, 17 luglio, la tappa leccese del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley 2026, in programma fino a domenica 19 sul lungomare di San Cataldo, presso il Lido Turrisi. L’evento, promosso e organizzato da BVO Lecce con il patrocinio del Comune di Lecce e il co-finanziamento della Regione Puglia, porterà sulla costa leccese una delle tappe del massimo circuito nazionale della disciplina.

Circa 60 le coppie attese, tra settore maschile e femminile, provenienti da tutta Italia, pronte a sfidarsi sui campi allestiti per l’occasione. Il programma prevede gare ogni giorno dalle 8.30 alle 18.00: oggi spazio alle qualificazioni, sabato 18 al main draw, mentre domenica 19 andranno in scena le fasi finali, con le finalissime attese intorno alle 15 e la cerimonia di premiazione fissata per le 18 circa.

Per tre giorni San Cataldo si trasformerà in un grande palcoscenico sportivo, richiamando atleti, tecnici e appassionati da ogni parte d’Italia e offrendo una vetrina di rilievo per l’intero litorale salentino, tra promozione sportiva e ricadute turistiche per il territorio.

Soddisfazione condivisa da istituzioni e organizzatori: l’assessore allo Sport Giancarlo Capoccia ha parlato di un appuntamento capace di valorizzare il territorio e generare ricadute turistiche ed economiche; il presidente di BVO Lecce Antonio Francone ha sottolineato il traguardo raggiunto dopo cinque anni di lavoro dell’associazione, che conta oltre 200 atleti coinvolti; il consigliere FIPAV Lecce Antonio Mattei ha elogiato l’organizzazione e la collaborazione con il Comune, definendo l’evento una grande opportunità per la marina di San Cataldo.