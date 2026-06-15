BEACH RUGBY – Il Trepuzzi vince la XX edizione della Salento Beach Rugby Cup

Presso il Lido Onda Marina di Torre San Giovanni si è svolta la 20ª edizione della Salento Beach Rugby Cup, valevole come seconda tappa pugliese del Trofeo Italiano Beach Rugby 2026. La manifestazione si è disputata in un clima carico di emozione a causa dei devastanti incendi che, nella giornata di sabato, hanno colpito il territorio di Ugento lambendo l’area di gara e distruggendo ettari di vegetazione e diverse strutture balneari. Nonostante le difficoltà, gli organizzatori dell’ASD Salento Rugby hanno scelto di confermare l’evento in una forma più contenuta, esprimendo profonda vicinanza alla comunità locale e confermando la centralità di Torre San Giovanni, che a luglio ospiterà anche la finale europea dell’EBRA Master Series.

La mattinata sportiva si è aperta sulla spiaggia con i giochi e le attività promozionali dedicate ai giovanissimi delle categorie Under 8, 10, 12 e 14 del Salento Rugby. Successivamente è andato in scena il torneo Senior maschile con tre squadre ai nastri di partenza: i padroni di casa del Salento Rugby, i Cozzari Neri dell’Appia Rugby Brindisi e il Trepuzzi Beach. Nel match d’apertura il Trepuzzi Beach ha superato il Salento Rugby per 8 mete a 3, mentre nella seconda sfida i Cozzari Neri si sono imposti sui padroni di casa con il punteggio di 7 a 2. La decisiva gara finale ha decretato il trionfo del Trepuzzi Beach, capace di sconfiggere i brindisini per 7 mete a 4 e di aggiudicarsi così il prestigioso trofeo salentino. L’ottimo svolgimento delle partite è stato garantito dalla competenza dei direttori di gara baresi e brindisini.

Il circuito ufficiale del beach rugby pugliese non si ferma e dà appuntamento ai prossimi attesi eventi del 20 e 21 giugno a Gallipoli, all’interno dell’Apulia Sport Convention presso il Parco Gondar, e della successiva tappa di Brindisi in programma il 28 giugno.