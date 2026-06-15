LECCE — Comincia l’era Trinchera: “Corvino un maestro ma ho sempre preferito il fare all’apparire”. Sticchi spiega la scelta

Il Lecce chiude un’era e ne apre un’altra. Le dimissioni a sorpresa di Pantaleo Corvino hanno costretto il club a una scelta rapida e delicata, in un momento dell’anno in cui il mercato non aspetta. La risposta della società è stata quella di guardare dentro casa: Stefano Trinchera, 52 anni, salentino di Copertino, cresciuto nel club da calciatore e primo responsabile d’area tecnica all’esordio in società della cordata Sticchi Damiani, nel 2015. Una promozione sul campo, nelle parole del presidente Sticchi Damiani, non una soluzione di ripiego. Di seguito un sunto degli interventi del numero uno giallorosso.

“TRINCHERA È UN PROTAGONISTA, NON UN COMPRIMARIO” – Trinchera fu il primo direttore sportivo del club nel novembre 2015. Negli ultimi cinque anni ha lavorato fianco a fianco con Corvino: “Stefano non solo allievo ma pilastro degli ultimi cinque anni, entrando in maniera significativa nella gestione. Non si è avuta la percezione del suo lavoro solo per il suo grande garbo ed educazione. Si è sempre presentato in punta di piedi, ma non ha operato in punta di piedi: ha operato da protagonista“.

“LE DIMISSIONI DI CORVINO CI HANNO COLTI IMPREPARATI” – Le dimissioni sono arrivate il martedì successivo a Lecce-Genoa. Il presidente ha tentato di farlo desistere in due occasioni, senza successo: “Quando arriva il tema della stanchezza bisogna fermarsi e rispettare le scelte di una persona che ha dato tantissimo. Ma è oggettivo che ci siamo trovati disorientati e impreparati, anche alla luce del rinnovo contrattuale degli altri tre anni”.

“HO FATTO SOLO DUE TELEFONATE: A TRINCHERA E A DI FRANCESCO” – A Di Francesco ha chiarito le priorità: “Ho bisogno di sciogliere il nodo del ds e poi affrontare qualsiasi discorso con te. Non prenderla come trascuratezza: c’è un nodo preliminare”. Trinchera ha chiesto qualche giorno di riflessione per rispetto verso Corvino. Il presidente lo ha incoraggiato: “Il rapporto con Corvino si è chiuso per stanchezza, non in maniera traumatica. In assenza di questi traumi, questo scrupolo è eccessivo“.

“L’UNICO CONTATTO ESTERNO: SEAN SOGLIANO” – “Persona leale e per bene. Ha detto che il Lecce rappresentava un sogno per lui, ma aveva due problemi: aveva già dato la parola al Verona e, con la squadra retrocessa, per orgoglio non se la sentiva di lasciarla in Serie B”. Dopodiché: “Ho ricevuto decine di messaggi di ds che si sono proposti, ma non ho incontrato nessuno”.

“GLI HO FATTO UNA SECONDA DOMANDA: TE LA SENTI DI ANDARE DA SOLO?” – Quando Trinchera ha richiamato, il presidente gli ha posto la scelta tra il modello tradizionale e l’assunzione diretta della responsabilità della prima squadra: “La seconda è più gradita dai soci: nostro uomo cresciuto nel club, prende in mano la situazione in prima persona. Ho apprezzato il coraggio quando mi ha detto che se la sente”.

“VALORIZZIAMO CHI HA PEDALATO DURO E IN SILENZIO” – A supporto di Trinchera ci sarà Fabio Piluso per lo scouting e il ritorno a piene funzioni di Rosario Imparato in segreteria: “Abbiamo scelto di valorizzare i nostri uomini che in questi anni hanno pedalato duro e in silenzio. I talenti e i dirigenti cresciuti in casa nostra non hanno nulla da invidiare ai nomi che circolano in questi mesi, anche per squadre importantissime”.

È poi stata la volta del vice presidente Liguori.

“UN NUOVO CICLO CHE CI AUGURIAMO PORTI GRANDI SUCCESSI” – “Ci tengo a essere presente a un nuovo start, a un nuovo ciclo che ci auguriamo porti tanti successi come il precedente”. Ha ringraziato Corvino e salutato Trinchera: “È stato parte integrante nei successi, è un professionista di livello, cresciuto in casa. Gli facciamo un grande in bocca al lupo”.

A seguire le parole del protagonista della conferenza stampa, il neo responsabile dell’area tecnica della prima squadra.

“SONO ORGOGLIOSO DI RAPPRESENTARE QUESTO CLUB: È LA MIA FAMIGLIA” – “Per me questo è una famiglia. Sono nato e cresciuto qui”. Su Corvino: “Mi ha arricchito e valorizzato, un punto di riferimento incredibile. Mi ha migliorato a livello umano e professionale. Ho trovato il manager ideale per arricchirsi e arrivare dove sono arrivato”.

“HO SEMPRE LAVORATO SENZA RINCORRERE MERITI O RICONOSCIMENTI” – “Ho sempre sposato la linea del fare rispetto a quella dell’apparire. Non ho mai rincorso meriti o riconoscimenti personali. Forse da qui nascono gli equivoci di chi ha pensato di denigrare il mio ruolo e il mio lavoro. Sono sempre stato in trincea: riservato e silenzioso, ma lavoro. Ciò che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto insieme”.

“NON SONO SPAVENTATO: QUESTA È L’OCCASIONE PIÙ BELLA DELLA MIA VITA” – “Oggi inizia un nuovo corso. Non sono spaventato, ma molto motivato ed entusiasta. Conosco la nostra dimensione e la nostra realtà: non mi piace creare false aspettative. Il percorso è insidioso, ma non ci tiriamo indietro”.

“GRAZIANO FIORITA È NEL CUORE DI TUTTI NOI” – “Per me era uno di famiglia. Ha sempre fatto il tifo per me. Mi piace l’idea che dall’alto possa fare il tifo per me e che ci incoraggi. Graziano rimane nel cuore di tutti noi”.

In chiusura, spazio a domande dei giornalisti e a risposte a tema.

BUDGET — Sticchi Damiani: “La politica resta quella della piena sostenibilità. Il primo step sarà l’incontro tra Trinchera e Di Francesco: sulla base delle loro visioni faremo le considerazioni sul budget”.



DI FRANCESCO — Trinchera: “Altissima percentuale di rimanere. La volontà nostra è quella di continuare con lui. Lo incontrerò a breve per condividere il nuovo corso”.



MERCATO — Sticchi Damiani: “La nostra linea è di fare solo le cessioni che è impossibile non fare. Senza plusvalenze il Lecce è strutturalmente in perdita di 15-17 milioni ogni anno. Noi non ci indebitiamo”. Trinchera: “Non ho preclusioni tra mercato italiano ed estero. Quando andiamo all’estero è perché quelle opportunità sono più convenienti per i nostri conti. Con i prestiti rientrati il compito sarà anche sfoltire la rosa”.

CHEDDIRA — Trinchera: “È uno degli argomenti prioritari. Abbiamo l’opzione entro mercoledì per riscattarlo, le valutazioni sono in corso“.



MODULO E GIOCATORI — Trinchera: “Non mi fossilizzerei su numeri e moduli. L’idea è di puntare su esterni offensivi per avere superiorità numerica. Il presupposto è di continuare sulle certezze che ci hanno portato risultati, ma senza precluderci nulla“.



EREDITÀ DI CORVINO — Sticchi Damiani: “Su parte di mia competenza, non ci sono cose già avviate. Abbiamo risentito un po’ di questo passaggio improvviso”.

PROSSIMO CAMPIONATO — Trinchera: “Il livello sarà ancora più alto. Vedi Venezia, molto ambizioso, e Pisa e Cremonese che hanno investito tanto. Non possiamo permetterci cose fuori controllo. Daremo il meglio di noi stessi”.

STADIO — Sticchi Damiani: “I lavori ci obbligano a indicare uno stadio alternativo per l’iscrizione. Una società che si era impegnata con noi si è tirata indietro e ci siamo rimasti particolarmente male. Probabilmente non ci giocheremo mai perché i lavori finiranno in tempo. La seconda scelta è Bologna“.

IL MODELLO LECCE — Sticchi Damiani: “Siamo un club etico, sostenibile, vicino alla gente. Oggi aggiungiamo la valorizzazione di nuove persone cresciute con noi“.