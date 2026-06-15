Come evitare i siti fraudolenti sulle scommesse per i Mondiali

Siamo ormai entrati nel vivo dei Mondiali, l’evento sportivo che caratterizzerà il prossimo mese e che sarà seguito da milioni di appassionati in tutto il globo. Ben 48 nazionali partecipanti e tantissime partite da guardare. In tanti ovviamente hanno intenzione di cimentarsi nella previsione degli esiti dei vari incontri e del torneo in generale, ma coloro che sono poco esperti nel settore rischiano di incappare in siti fraudolenti e non legali in Italia, che non garantiscono alcuna sicurezza e approfittano della poca competenza degli utenti.

Ecco perché è bene conoscere in che modo individuare i siti legali per le scommesse sportive, ovvero le piattaforme autorizzate e con licenza ADM (ex AAMS) che possiedono tutte le garanzie della normativa italiana. È molto importante affidarsi esclusivamente a bookmaker autorizzati, che permettano di giocare in sicurezza proteggendo il proprio denaro e i propri dati personali.

Siti scommesse legali per i Mondiali: come individuarli

Ci sono diverse caratteristiche dei siti legali in Italia, grazie alle quali è possibile individuarli e distinguerli dai siti illegali e fraudolenti. Una di queste è appunto la presenza della licenza ADM, l’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con relativo logo che è presente sempre nella homepage e nelle sezioni informative del portale. Questo logo è spesso situato in basso agli angoli della pagina principale.

Un altro dettaglio importante è il dominio perché siti di scommesse autorizzati in Italia utilizzano infatti “.it”, mentre le piattaforme con estensioni differenti devono mettere gli utenti in allarmi prima di registrarsi. Anche sotto questo aspetto va fatta attenzione, così come quando si vedono delle offerte troppo vantaggiose e allettanti rispetto alla concorrenza. Gli operatori autorizzati garantiscono infatti sempre condizioni chiare e verificabili. Un altro elemento che può portare a distinguere un book legale da uno illegale è la presenza di un palinsesto con eventi particolari e poco trasparenti o etici.

Cosa si rischia con i siti fraudolenti

Ma perché è così importante fare questa distinzione e tenere lontani i siti fraudolenti? Scommettere su un sito non autorizzato può comportare pericoli non da poco, a partire dalla possibile perdita di denaro. Ciò può accadere in caso di chiusura improvvisa della piattaforma o di problemi con il conto gioco, perché in queste casistiche l’utente non avrebbe alcuna tutela per recuperare le somme versate. A ciò si aggiunge la problematica dei sistemi di pagamento poco affidabili, procedure di prelievo poco chiare ed eventuale mancanza di un’assistenza per i clienti. Utilizzando queste piattaforme per le scommesse porta dunque ad esporsi a potenziali problematiche anche sul piano degli agli obblighi fiscali.

I siti sicuri e autorizzati, che sono davvero molti nel nostro Paese, garantiscono sicurezza e trasparenza e tutte le operazioni vengono svolte secondo le norme vigenti. Un ulteriore vantaggio di questi bookmaker è in merito alla tutela del giocatore attraverso strumenti dedicati al gioco responsabile, dato che offrono la possibilità di impostare limiti di deposito, richiedere l’autoesclusione e accedere a servizi di supporto in caso di necessità. Durante i Mondiali, quando l’offerta di scommesse aumenta notevolmente e l’interesse degli utenti raggiunge livelli molto elevati, giocare su bookmaker affidabili diventa ancor più importante. Non è poi affatto difficile perché con pochi controlli e accortezze si può evitare di finire in siti fraudolenti e concentrarsi esclusivamente sulla sicurezza e sul divertimento.