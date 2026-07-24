NUOTO – Europei Junior di Fondo, la salentina Mahila Spennato è campionessa d’Europa

Mahila Spennato ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di nuoto Juniores in corso di svolgimento a Sukoro, in Ungheria. L’atleta salentina ha coperto i 7,5 km della specialità nuoto in acque libere in 1h32’49.37, staccando di quasi tre secondi la medaglia d’argento, la spagnola Carlota Del Rio Decabo, e di poco più di cinque secondi Anna Bartolos, atleta di casa, giunta terza.

La giovane nuotatrice classe 2009, originaria di Melissano, cresciuta tra la piscina di Racale e la Icos Sporting Club, oggi tesserata col circolo fiorentino della Rari Nantes Florentia, domani ritornerà in gara nella gara Knockout Sprint di 3 km, a partire dalle ore 11.30. La gara si sviluppa in tre round consecutivi: il primo, da 1.500 metri, promuove al turno successivo le prime dieci di ogni batteria; il secondo, da 1.000 metri, elegge le dieci finaliste che poi si sfideranno in un ultimo sprint da 500 metri. Tra una gara e l’altra la pausa è di pochi minuti.

Spennato, allenata da Lorenzo Palagi e Luca Pagliazzi, continua a progredire giorno dopo giorno: quest’anno ha già vinto gli Assoluti nella 7,5 km e nella 5 km Cadette e lo scorso anno ha esordito nella nazionale maggiore, a soli 16 anni, nella tappa di Golfo Aranci della World Aquatics Open Water Swimming World Cup, gareggiando nei 10 km.