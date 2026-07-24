PROMOZIONE – Quante novità: nasce lo Sporting Oria, fusione Grottaglie-Massafra. La Virtus Mola rinuncia

Termina dopo solo una stagione la vita sportiva del Manduria Football Club, vincitore del campionato di Prima Categoria girone B e della Coppa Puglia.

Il titolo si trasferisce a Oria dove nasce lo Sporting Oria, in sinergia con l’Asd Hyria Calcio (vincitrice del campionato di Terza Categoria Brindisi 2025/26). Il presidente del nuovo sodalizio rimarrà Tommaso Greco, già presidente del Manduria Football Club che, nella scorsa estate, aveva rilevato il titolo della Nuova Avetrana per poi dominare il proprio campionato, vincendo anche la Coppa riservata alle formazioni di Prima e Seconda Categoria, ma anche ex presidente del Nardò Basket ai tempi della Serie A2. Lo Sporting Oria, dunque, partirà direttamente dalla Promozione: “Questo è solo l’inizio di un progetto ambizioso – le parole di Greco – costruito con passione e col desiderio di creare qualcosa di speciale per il nostro territorio. Avanzeremo richiesta all’Amministrazione comunale di poter utilizzare, quale elemento del nuovo simbolo sociale, lo stemma del Comune di Oria affinché esso possa rappresentare la storia, le tradizioni e l’identità della nostra comunità, impegnandoci a utilizzarlo col massimo rispetto e decoro, contribuendo a promuovere il nome di Oria e i valori che da sempre lo contraddistinguono”.

In Promozione dovrebbe esserci anche l’Asd Real Virtus Grottaglie che ha incorporato l’Asd Soccer Massafra, appena retrocessa dal campionato di Eccellenza anche per via delle sentenze sfavorevoli della magistratura sportiva sui casi Rubino e Pentimone.

Nella lista delle partecipanti al torneo di Promozione, infine, non comparirà la Virtus Mola, retrocessa dal torneo di Eccellenza, per aver formalizzato la rinuncia all’attività Figc.