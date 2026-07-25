DILETTANTI – Deadline iscrizioni spostata al 30 luglio: 14 domande per ripescaggio tra Eccellenza e Promozione

Scaduto giovedì scorso il primo termine, quello ordinatorio, la Lnd Puglia prescrive un nuovo termine, quello perentorio, come ormai prassi consolidata. Entro il 30 luglio prossimo, dunque, le società di Eccellenza e Promozione, che non hanno perfezionato o regolarizzato l’iscrizione ai rispettivi campionati, potranno farlo mettendosi in regola, a pena di autoesclusione.

Dopo il 30 luglio, poi, di tireranno le somme e si passerà alla classifica dei ripescaggi. Sono sei le società che ne hanno fatto richiesta per l’iscrizione in Eccellenza: Atletico Tricase, Cosmano Sport Foggia, Polimnia, Squinzano, Ugento e Virtus Palese. Per Ugento (miglior perdente playout Eccellenza), Squinzano (miglior vincente playoff Promozione), Polimnia e Cosmano dovrebbe trattarsi solamente di una formalità, visti i buchi che si prospettano in Eccellenza con diverse squadre in crisi economica.

Stesso discorso per la Promozione: hanno presentato domanda di ripescaggio: Traianum, Capo di Leuca, Cedas Avio Brindisi, Città di Avetrana, Latiano, San Vito, Troia Asd e Virtus Erchie. La classifica primaria vede il Trianum al primo posto come miglior vincente delle finali playoff; poi Virtus Erchie e Latiano; tra le ulteriori classifiche: 1. San Vito, 2. Passionsport Manfredonia; 3. Città di Avetrana (perdenti finali playoff); 1. Pol. Galatone, Cedas Avio Brindisi (perdenti semifinali playoff); Etra Barletta, Virtus San Pancrazio, GS Troia, Pol. Noci (non partecipanti alle semifinali playoff per distacco uguale o maggiore di sette punti).