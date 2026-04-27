RALLY – Casarano ’26: trionfo Rizzello, ma che brivido: De Rosa cappotta e De Nuzzo sale sul podio

Il Salento celebra il trionfo di Francesco Rizzello e Fernando Sorano, che firmano la loro nona vittoria al Rally Città di Casarano. L’equipaggio della scuderia Casarano Rally Team, a bordo di una Skoda Fabia RS, ha dominato la 31ª edizione della gara, tappa d’apertura della Coppa Rally di Zona 8 ACI Sport 2026, restando in testa dalla prima all’ultima prova speciale.

La competizione è stata segnata da un colpo di scena finale: Massimo De Rosa, stabile al secondo posto per tutta la corsa, è rimasto vittima di un cappottamento (senza conseguenze fisiche) nell’ultimo passaggio di “Torre Vado”. L’incidente ha obbligato la direzione di gara al tempo imposto, rivoluzionando il podio.

Al secondo posto è risalito così il casaranese Guglielmo De Nuzzo (con Maurizio Iacobelli), protagonista di una rimonta straordinaria dopo una foratura iniziale. Il podio, interamente Skoda, è stato completato dal salernitano Gianluca D’Alto e Mirko Liburdi. Tra i risultati di rilievo spicca la quarta piazza di Matteo Carra e la vittoria di classe per Claudio D’Amico su Peugeot 208.

Nel debutto del 1° Rally Storico Città di Casarano, il successo è andato al locale Rocco Cavallo, navigato da Pietro Todaro su Fiat 131 Racing. L’evento, svoltosi davanti a una cornice di pubblico imponente, conferma Casarano come cuore pulsante del motorsport pugliese, inserendosi nel prestigioso calendario regionale di “European Region of Sport 2026”.