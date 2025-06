DANZA SPORTIVA – Grandi soddisfazioni per la “Anastasia Dance” di Nardò ai Campionati CIBS di Agropoli

Grandi soddisfazioni raccolte ad Agropoli (Salerno), in occasione dei Campionati nazionali CIBS (Comitato Italiano Ballo Sportivo), per la scuola di danza sportiva di Nardò “Anastasia Dance”, diretta dai maestri Francesca Paglialunga e Salvatore Vacca. Ben 13 tra premi e piazzamenti:

– primo posto per Aurora Palumbo (inviduale); Squadra Medi Fiore; Squadra Grandi; Squadra Baby;

– secondo posto per Squadra Medi Leopardata, Squadra Grandi Leopardata e Aurora Palumbo;

– terzo posto per Gioia Pia Mazzarella e Rebecca Saina;

– quinto posto per Giulia Sibilano;

– tredicesimo posto per Daisy Giumentaro.

La squadra composta da Emily Mazzarella, Martina Manieri, Gioia Pia Mazzarella, Daisy Giumentaro, Sofia De Paola, Ambra Negro e Aurora Palumbo ha conquistato il titolo di Campionesse nazionali CIBS.

Le più piccole della scuola, Giorgia Saina (3 anni), Gioia Giumentaro (5 anni) e Ginevra Caputo (5 anni) hanno vinto il campionato nella loro categoria.

La Anastasia Dance rivolge un ringraziamento al CIBS per la convocazione dell’insegnante Paglialunga come giudice e delegata della provincia di Lecce; un grazie è stato rivolto anche a tutti i genitori.

Prossimo appuntamento per la Anastasia Dance il 30 luglio a Nardò per il saggio in piazza.