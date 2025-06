LECCE – Maglie all’asta per un sorriso: il ricavato alla famiglia di Graziano Fiorita

L’U.S. Lecce scende in campo anche fuori dal rettangolo verde, promuovendo un’iniziativa di grande valore umano e sociale. A partire dalle ore 20 di oggi, mercoledì 25 giugno, partirà un’asta benefica organizzata dall’Associazione Onlus “Un’azione per un sorriso”, fondata dall’ex calciatore giallorosso Francesco Cosenza insieme a Vincenzo Morabito. L’obiettivo è raccogliere fondi da destinare alla famiglia dell’indimenticabile Graziano Fiorita.

All’asta sono state messe 24 maglie e cinque pantaloncini da gara indossati dai calciatori del Lecce durante le partite di campionato contro Atalanta, Torino e Lazio. Nello specifico, saranno disponibili 17 maglie e cinque pantaloncini usati durante Atalanta-Lecce, cinque maglie della sfida interna con il Torino, cinque di Lazio-Lecce e due maglie da riscaldamento. Si tratta di cimeli autentici, intrisi di passione, sudore e storia recente del club giallorosso, donati con generosità dalla società salentina.

L’intero ricavato dell’asta sarà devoluto alla famiglia Fiorita, in un gesto concreto di solidarietà che conferma ancora una volta il legame profondo tra l’U.S. Lecce, i suoi tifosi e il territorio.

L’asta sarà attiva fino alle ore 20 di mercoledì 2 luglio sulla pagina eBay ufficiale dell’associazione (https://www.ebay.it/usr/un_azione_per_unsorrisoonlus), dove sarà possibile visionare e fare offerte sui pezzi in palio.

L’Associazione Onlus “Un’azione per un sorriso” ha espresso un sentito ringraziamento all’U.S. Lecce e in particolare al presidente Saverio Sticchi Damiani per la sensibilità e la disponibilità dimostrate.