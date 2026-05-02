BASKET C/m – Semifinale playoff: Nardò cade a Brindisi in gara 2, si va alla “bella”

La Pallacanestro A9 Nardò cade in Gara-2 sul parquet dell’Assi Brindisi (68-63) e rimanda il verdetto della semifinale a Gara-3. Una partita che lascia l’amaro in bocca ai bianconeri, capaci di costruire più volte vantaggi anche in doppia cifra, ma senza riuscire a chiuderla.

Per lunghi tratti, infatti, la gara è nelle mani dei bianconeri. L’approccio è solido, la manovra scorre con qualità e il vantaggio cresce fino a diventare consistente nella prima metà. Nardò dà l’impressione di poter controllare ritmo e punteggio, costruendo con pazienza e trovando soluzioni su più fronti, chiudendo il secondo quarto sul 34-43.

Col passare dei minuti, però, la partita si increspa. Brindisi alza il livello dell’energia, sporca le linee di gioco e trasforma ogni possesso in una sfida più ruvida. Il margine costruito dai bianconeri si assottiglia progressivamente, mentre l’inerzia cambia direzione e il confronto si fa sempre più acceso. Alla fine del terzo quarto Il vantaggio dei neretini è di soli 5 punti (52-57).

Nel finale, la tensione prende il sopravvento. I possessi diventano pesanti, ogni scelta ha un peso specifico enorme. Brindisi trova il sorpasso nel momento più delicato, mentre Nardò fatica a ritrovare quella continuità che aveva caratterizzato la prima parte di gara. Gli ultimi attacchi non bastano a ribaltare di nuovo l’andamento, con molti errori da sotto canestro per la squadra di coach Castellitto che fatica a trovare la via del canestro, mettendo a segno solo 6 punti negli ultimi 10 minuti.

Restano i numeri di Gramazio (18 punti, 5 rimbalzi, 4 assist), Stonkus (17 punti, 6 rimbalzi, 4 assist) e Tinto (14 punti, 9 rimbalzi), e resta soprattutto una sensazione chiara: questa serie è apertissima.

Domani, 3 maggio, alle 19:30, il Pala “Andrea Pasca” diventa il centro di tutto. Quaranta minuti per prendersi la finale contro la Virtus Mesagne. Servirà una prova piena, continua, capace di reggere ogni momento della gara.

Il verdetto passa da lì.

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IL TABELLINO

ASSI BRINDISI-PALLA9 NARDÒ 68-63

(16-28, 34-43, 52-57)

ASSI Brindisi: Brunetti 19, Valente 18, Maffei 12, Datuowei 12, Guadalupi 3, Ouattara 2, Thioye 2, Montanile 0, Errico 0, Cocco ne, Pagano ne, Sironi ne. All. Laghezza.

Pallacanestro A9 Nardò: Gramazio 18, Stonkus 17, Tinto 14, Boev 10, Myers 3, Zustovich 2, Gigli 0, Facciolà 0, Montinaro ne, Francone ne, Poletti ne, Sebrek ne. All. Castellitto.