LECCE – Finalmente Cheddira: “Un’emozione enorme, lavoriamo tanto per regalare soddisfazioni ai tifosi”

E adesso non fermarti più. Walid Cheddira si è sbloccato alla quattordicesima presenza col Lecce. Ieri sera a Pisa è stato eletto MVP Panini dopo aver confezionato l’assist a Banda per lo 0-1 (difendendo coi denti una palla che ormai sembrava persa) e scaricando in porta un destro potente, su assist di Pierotti, che è valso il secondo e decisivo gol giallorosso.

Così l’attaccante di origine marocchina a Dazn: “Mi sono commosso per il gol, è stata un’emozione enorme. Noi facciamo tanti sacrifici, i tifosi vogliono solo vittoria e punti e lavoriamo tantissimo per regalare queste soddisfazione a loro. In questi giorni di ritiro abbiamo lavorato intensamente. La cosa principale era conquistare i tre punti e siamo stati bravissimi a portarli a casa. In campo si è vista unione d’intenti e tutti quanti abbiamo dato qualcosa in più”. (Tmw)