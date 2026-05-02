LECCE – Super Falcone: “Tre punti vitali, siamo contentissimi. Una big? Mi sento pronto ma ora conta restare in Serie A”

Ancora una volta il migliore in campo (o uno dei migliori) e ancora una volta le sue manone a difendere tre punti preziosissimi per il Lecce. Wladimiro Falcone è stato uno dei protagonisti della sfida della “Cetilar Arena” di Pisa ed ha parlato delle prospettive personali e del campionato dei giallorossi.

In sala stampa, Falcone ha detto che i tre punti “per noi erano vitali, volevamo andare a più quattro, siamo contentissimi“, aggiungendo i suoi personali complimenti al Pisa “che non meritava questo epilogo”. Sulla salvezza: “È più difficile quest’anno, sarà 50 e 50 con la Cremonese”.

A Sky, poi, ha aggiunto: “I compagni mi riconoscono come leader e mi hanno fatto i complimenti, poi ho capito che si riferivano alla parata fatta sulla linea (sul tiro di Piccinini, ndr), che per me è più demerito dell’attaccante che merito mio ma non mi sono dato per vinto e ho avuto un pizzico di fortuna. Sono contento quando posso aiutare la squadra, è bello ripagarli con queste prestazioni. Una chance in una big? Non so, ma sento di essere pronto. Sono arrivato tardi in Serie A, è il sogno che avevo da bambino ed è tanta roba, il Lecce me lo ha fatto coronare e sarà sempre grato a questa squadra. In futuro vedremo. Sono pronto, sì, ma ora conta restare in Serie A. La parata più difficile? Quella su Stojlkovic (al 49′, ndr), è stata la più bella e difficile, sull’altra sono andato di riflesso e sono stato anche fortunato”.