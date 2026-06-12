PODISTICA – Nel weekend il “Corri Sotto le Stelle” ad Acaya

Tutto è pronto per la nuova edizione della “Corri Sotto Le Stelle”, la manifestazione podistica su strada in programma domenica 14 giugno nella suggestiva Acaya. L’evento, organizzato dall’Asd Gpdm guidata dal presidente Simone Lucia, è inserito nel circuito “Running is Salento” e si svolgerà in occasione del “Memorial Davide Monaco”, valido anche per il “Trofeo Emme 2”.

Il programma della serata prevede il raduno di atleti e giuria alle ore 19 in Largo Castello ad Acaya, in attesa dello start ufficiale della gara agonistica che verrà dato alle 20.30. I partecipanti si sfideranno su un percorso di 5 chilometri in un unico giro, con partenza fissata fuori le mura del borgo, passaggio nella vicina frazione di Strudà e ritorno per il traguardo finale sempre in Largo Castello. Poco dopo, a partire dalle ore 21.00, scatterà anche la “Family Run”, la tradizionale corsa non competitiva aperta a principianti, famiglie e semplici appassionati dello sport all’aria aperta.