LECCE – Qualcosa si muove: rinnovati i contratti di Trinchera e del capo scouting Piluso

Con due rinnovi simultanei, l’U.S. Lecce lancia un segnale chiarissimo di continuità e programmazione a lungo termine, blindando la propria struttura dell’area tecnica ben oltre le scadenze immediate. La società salentina ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto del direttore sportivo Stefano Trinchera, spostando la naturale scadenza dall’accordo precedente, fissato al 30 giugno 2028, fino al termine della stagione sportiva 2028/29. Un attestato di totale fiducia nei confronti del dirigente di Copertino, che si lega ancora più saldamente ai colori giallorossi per dare stabilità al progetto sportivo del club.

Parallelamente, la società ha blindato con la stessa identica scadenza, ovvero fino al 30 giugno 2029, anche Fabio Piluso. Per lui c’è anche una definizione strategica dei compiti sul campo, dato che continuerà a ricoprire ufficialmente il ruolo di capo dello scouting sia per la Prima Squadra che per la formazione Primavera. Questa mossa conferma la centralità del settore giovanile e la volontà del Lecce di mantenere intatta e competitiva la propria rete di osservatori, affidando la supervisione dei talenti a una figura di riferimento che lavorerà in stretta sinergia con la direzione sportiva per scovare i profili funzionali alla politica di sostenibilità del club.

Questi annunci certificano che finalmente qualcosa torna a muoversi all’interno della macchina societaria giallorossa, rimasta quasi congelata dopo le fragorose dimissioni di Pantaleo Corvino. Una scossa necessaria per l’ambiente, arrivata tra l’altro subito dopo la vana corsa a Sean Sogliano, sfumata definitivamente a causa della decisione del dirigente di prolungare il proprio rapporto con il Verona. Incassato il no del ds degli scaligeri, via Colonnello Costadura ha scelto di ripartire dalle proprie certezze interne, blindando Trinchera e Piluso per lanciare un messaggio di solidità in vista della nuova stagione.

Resta ora da capire come la presidenza intenda riorganizzare l’organigramma al vertice. Al momento, infatti, non è dato sapere se verrà scelta una figura sostitutiva che vada a ricoprire la carica di responsabile dell’area tecnica lasciata vacante da Corvino, oppure se sarà lo stesso Trinchera ad allargare il proprio raggio d’azione, assumendo competenze e responsabilità ancora più ampie anche nel ruolo che per anni è stato del dirigente di Vernole.