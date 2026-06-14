LECCE – Di Francesco vicino alla riconferma, attesa per la conferenza stampa societaria post-addio di Corvino

Domani sarà il giorno della tanto attesa conferenza stampa istituzionale dell’U.S. Lecce. Di fronte ai giornalisti siederanno il presidente Saverio Sticchi Damiani e il vice presidente Corrado Liguori, affiancati dal direttore sportivo Stefano Trinchera. L’appuntamento è fissato per le ore 10 in una sala conferenze all’interno del Mercure Hotel President di Lecce. Sarà l’occasione per fare ufficialmente il punto sul nuovo assetto dell’area tecnica, rimodellata dopo i recenti annunci che hanno visto la riconferma di Trinchera fino al giugno 2029 e la promozione interna di Fabio Piluso nel ruolo di capo dello scouting della prima squadra e della Primavera.

Risolte le prime tessere del puzzle dirigenziale, l’attenzione dell’ambiente si sposta inevitabilmente sulla guida della panchina. Si attende infatti l’annuncio formale della riconferma di Eusebio Di Francesco. Sono ormai trascorse tre settimane da quel Lecce-Genoa, ultima sfida di campionato che ha sancito la fine della stagione. In questo lasso di tempo, i canali ufficiali della società sono rimasti silenti sul fronte allenatore, una dilazione temporale dovuta principalmente alle improvvise e fragorose dimissioni di Pantaleo Corvino. L’addio dell’uomo dio Vernole ha fatalmente assorbito i pensieri, il tempo e le energie del presidente Sticchi Damiani, costretto a ridisegnare daccapo i quadri operativi del club prima di potersi dedicare alla questione tecnica.

Il prolungamento del matrimonio con il tecnico abruzzese non sembra tuttavia in discussione, ma la nuova stagione porterà con sé un radicale mutamento nelle dinamiche di lavoro. Di Francesco è reduce da un’annata complessa in cui è riuscito a centrare la salvezza pur disponendo di una rosa giudicata non del tutto adeguata alla categoria. Per la stagione 2026/27 si profila dunque un cambio di rotta: all’allenatore verrà garantito un ruolo decisamente più incisivo e centrale nella scelta dei calciatori e nella costruzione della squadra. Una svolta netta rispetto all’impostazione dell’anno passato, quando il mercato e le decisioni sui profili da inserire in organico erano quasi ad esclusivo appannaggio del capo dell’area tecnica Corvino, lasciando alla guida della panchina pochissimi margini di manovra nelle strategie di sfoltimento e potenziamento della rosa.