SERIE A – Lecce, ammenda per petardi e squalifica di un calciatore: il Giudice sportivo

Sanzione per petardi e squalifica di un calciatore. Il Giudice sportivo ha emesso i provvedimenti disciplinari e pecuniari dopo la 24esima giornata di Serie A.

Il Lecce dovrà corrispondere alla Lega di Serie A l’ennesima multa, stavolta da diecimila euro. La motivazione è la solita: “per avere, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco alcuni petardi, un fumogeno ed alcune bottigliette di plastica”. Ammende anche per Genoa (15.000 euro, lancio di monete ad un assistente), Roma (5.000 euro, cori beceri verso altra tifoseria) e Bologna (fumogeno ed alcuni bicchieri in campo). Solo per il torneo 25/26 il Lecce sta per sfondare i centomila euro di ammenda (parziale: 99.000).

CALCIATORI – Due giornate per Nemanja Matic (Sassuolo, oltre a diecimila euro di multa); una giornata a Mariano Troilo (Parma (e ammenda di 2.000 euro), Juan Jesus (Napoli), Lameck Banda (Lecce)Marius Marin (Pisa), Alessio Romagnoli (Lazio). Banda, dunque, salterà lo scontro diretto col Cagliari. Per la serie “croce e delizia”.