SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 08.02.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la sesta giornata di ritorno.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE: Andrea Ciaramella (all., 1); Alberto Senese (1)
BARLETTA: Ammenda di 1.700 euro
C.D. FASANO:
FERRANDINA: Cisse Ibrahima (1)
F. ANDRIA: Ruggiero Sapri (4); Carmine Giorgione (3)
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.: Piergraziano Gori (all., 2)
GRAVINA:
HERACLEA:
MANFREDONIA: Leonardo Polichetti (all., 2); Luigi Pezzella (all., 1)
MARTINA: Alessio Carrieri (dir., 2)
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA: Giuseppe Esposito (1)
SARNESE:
T. ACERRANA: Marco Nappi (all., 2); Michele Picardi (4)
VIRTUS FRANCAVILLA: