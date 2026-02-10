BASKET C/m – A9 Nardò, vittoria d’autorità a Mesagne e primo posto in solitaria

L’A9 Nardò passa sul parquet della Mens Sana Mesagne con un 54-70 che racconta autorità e governo della gara. I parziali – 10-12, 7-31, 26-16, 11-11 – disegnano con chiarezza l’andamento di una sfida che i bianconeri incanalano nel secondo quarto, quando la partita prende una direzione precisa.

Dopo un avvio misurato, Nardò alza il livello su entrambi i lati del campo e costruisce un 31-7 che spezza l’equilibrio. La difesa sporca linee di passaggio, il ritmo cresce, le scelte offensive trovano coerenza. All’intervallo il margine è ampio.

Nel terzo periodo Mesagne reagisce, aumenta la pressione, corre in campo aperto e rosicchia fino al -16. È il momento più delicato, ma l’A9 non si disunisce. Nell’ultima frazione gestisce contatti e possessi, conserva lucidità e chiude senza concedere spiragli.

Stonkus guida con 16 punti, Barel ne aggiunge 14, Facciolà 11. Tinto (8) e Baldasso (7) danno sostanza a rotazioni attente. Due punti che consolidano il cammino.

Ora il Pala Andrea Pasca, sabato, contro Monopoli: una serata da vivere insieme.

—

IL TABELLINO

MENS SANA MESAGNE-A9 NARDÒ 54-70

(10-12, 17-43, 43-59)

Mens Sana Mesagne: Altamirano 15, Calò 13, Gallo 6, Polifemo 6, Bojang 6, Ciccarese 5, Rollo 3, Baronchelli 0, Cerminara 0, Gualano 0, Panico 0, Baran Coronil ne. All. Capodieci.

A9 Nardò: Stonkus 16, Barel 14, Facciolà 11, Tinto 8, Baldasso 7, Zustovich 4, Boev 4, Gramazio 3, Gigli 3, Poletti ne, Montinaro ne, Francone ne. All. Battistini.

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 5 rit.): MS Mesagne-Nardò 54-70, Monopoli-Cus Foggia 79-81, Barletta-NV Mesagne 56-86, Ceglie-Assi Brindisi 78-67, Corato-Francavilla 91-86, Monteroni-Molfetta 8-48.

CLASSIFICA: Nardò 30 – LSB Lecce 28 – NV Mesagne 26 – Monteroni 22 – Corato 18 – Assi Brindisi, Molfetta 16 – Ceglie, Monopoli 14 – Francavilla, Cus Foggia 12 – Barletta, MS Mesagne 4.

PROSSIMO TURNO (14-15/02): LSB Lecce-Barletta, Assi Brindisi-MS Mesagne, Nardò-Monopoli, Francavilla-Monteroni, NV Mesagne-NM Corato, Molfetta-Ceglie.