LA CRONACA – Si sblocca Stulic e il Lecce ride. Dominato il Pisa nello scontro diretto

Con un guizzo di un redivivo Stulic il Lecce si prende tre punti pesantissimi nell’ultimo scontro diretto del girone d’andata, battendo 1-0 il Pisa. I giallorossi dominano in lungo ed il largo, avendo il solo demerito di non aver trovato prima il gol e chiuso la gara. In classifica ora è +6 proprio sui nerazzurri terzultimi.

Di Francesco cambia per il suo 4-2-3-1, costretto a rinunciare a Gallo (dentro Ndaba) e con Sottil e Camarda preferiti a Banda e Stulic. Per Gilardino è invece 3-5-2 e Moreo-Meister coppia offensiva. Nei minuti iniziali equilibrio ma da segnalarsi un brutto infortunio, quello occorso a Berisha costretto ad alzare bandiera bianca al nono minuto, sostituito da Kaba. Al 18′ primo brivido con Moreo che ci prova svettando su corner, palla alta. Cambio di fronte e Coulibaly, liberato da Sottil, allarga troppo il piattone. Bella azione giallorossa al ventunesimo, quando Sottil apparecchia per Pierotti il cui mancino è però troppo centrale. Poco prima della mezz’ora ci prova Gaspar, colpo di testa respinto da Semper. Alla mezz’ora occasione d’oro sulla testa di Tiago Gabriel, che a porta vuota non riesce a deviare a rete il forte cross di Camarda. Al 44′ da corner di Sottil ancora il portoghese manca di non molto il bersaglio grosso.

Ripresa e clamorosa opportunità Lecce al 51′: Akinsanmiro manda in porta Kaba, il quale anziché tirare appoggia male a Camarda in un due contro zero malamente sprecato. Sette giri di lancette e Kaba stavolta passa bene a Sottil, tiro a giro e palla alta di non molto. Al sessantaseiesimo altra palla gol da pochi pass per il Lecce, stavolta è Coulibaly a mandare alto sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 70′ il neo entrato Banda di destro sul primo palo, palla deviata in corner da Semper. Dall’angolo seguente palla sulla testa di Stulic che non trova la porta. Il serbo si rifà al settantaduesimo appoggiando in rete di piattone dopo lo spunto di Banda. Dopo il forcing vincente il Lecce si abbassa e il Pisa prova a reagire, andando alla conclusione di testa all’ottantaduesimo con Vurel. Nel recupero Stulic ha la palla del raddoppio che spreca. I giallorossi tengono comunque bene e portano a casa l’1-0.

Il campionato del Lecce riprenderà con il prossimo turno il 27 dicembre, dopo la sosta figlia della gara rinviata con l’Inter, nuovamente in casa con il Como.