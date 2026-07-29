LA CRONACA – Manita Lecce all’NK Bistrica nell’ultima amichevole austriaca. Il ritiro si chiude così

E’ un Lecce imbottito di giovani batte per 5-2 l’NK Bistrica nell’ultima amichevole del ritiro estivo di Bad Loipersdorf. I giallorossi, ancora senza novità dal mercato, hanno schierato tutti gli elementi a disposizione dando particolare spazio ai più giovani, i quali hanno risposto presente realizzando quattro dei cinque gol giallorossi. Si conclude così il ritiro estivo 2026/27, ora la partenza da Graz ed il ritorno nel Salento.

Di Francesco conferma il 4-3-3 ed opta per la linea verde con Kovac, Gorter, Laerke e Esteban dall’inizio. Il Lecce parte con coraggio ed al secondo minuto c’è già il tentativo fuori misura firmato N’Dri. Seguono una lunga serie di calci d’angolo con particolarmente attivi Paco Esteban e Ndaba, anche se il più insidioso è Tiago Gabriel con un colpo di testa al settimo che si impenna e viene bloccato da Fridrih. Al minuto 17 Lecce in vantaggio: palla allargata per Laerke che appoggia in mezzo dove Esteban è rapido a girarla all’angolino.

Passano dieci minuti e, al primo tentativo, l’NK Bistrica pareggia con il colpo di testa di Vrdoljak, che riceve il cross dalla corsia di destra e gira sul palo lontano battendo Falcone. Reazione giallorossa alla mezz’ora con Kovac, diagonale ribattuto in angolo. Al trentottesimo N’Dri crossa dalla sinistra, tocco di mano di Dzumhur e penalty battuto e realizzato da Maleh. Al 42′ tris giallorosso ancora con Esteban, che di piattone appoggia in gol l’assist di Ndaba dopo combinazione con N’Dri. Un minuto dopo Savor si presenta a due passi da Falcone, sbagliando poi il tocco al centro i compagni.

La ripresa prende il via con la topica di Jean che dopo quattro minuti offre al Bistrica il secondo centro: il centrale francese effettua un retropassaggio a Fruchtl fuori misura con il pallone che si insacca all’angolino basso. Risposta Lecce con Ngom da fuori al sesto, para facile Fridrih. All’8′ N’Dri si accentra bene ma poi di mancino calcia alto sopra la traversa. Al quattordicesimo Gorter si libera al tiro, palla deviata e pallone che coglie la parte superiore della traversa prima di perdersi sul fondo.

Al 18′ il Lecce trova la quarta rete grazie allo spunto di Onyemachi, che lascia sul posto tre avversari per poi gonfiare la rete con un forte mancino. Gran gol di Kovac al ventisettesimo minuto: il bosniaco riceve da Laerke, al secondo assist di giornata, e lascia partire un destro potente che si insacca sul palo lontano. Al 32′ corner di Gallo e Pierotti di testa, palla al lato di pochissimo. Il match si chiude così sul 5-2.

—

IL TABELLINO

LECCE-NK BISTRICA 5-2

RETI: 17′ pt e 42′ pt Esteban (L), 28′ pt Vrdoljak (B), 38′ pt rig. Maleh (L), 4′ st Jean aut. (B), 18′ st Onyemachi (L), 27′ st Kovac (L)

LECCE (4-3-3): Falcone (1′ st Fruchtl) – Kovac (28′ st Ubani), Tiago Gabriel (18′ st Gaspar), Jean (18′ st Siebert), Ndaba (18′ st Gallo) – Fofana (18′ st Pierotti), Gorter (18′ st Coulibaly), Maleh (1′ st Ngom) – Laerke, Esteban (1′ st Stulic), N’Dri (18′ st Onyemachi). . A disposizione: Penev. Allenatore: Eusebio Di Francesco

NK BISTRICA: Fridrih ©, Dzumhur (33’ st Gobec), Jusic, Sitar (33’ st Repina), Savor (20’ st Korošec), Katič (33’ st Putica), Vezovišek (20’ st Vipovic), Vrdoljak (33’ st Juvan), Ikač (20’ st Ozegović), Martič (20’ st Memaj), Kerin (40’ st Tramšek). A disposizione: Zorko, Mesarič, Cernivsek. Allenatore: Robert Pevnik

ARBITRO: Julian Schnur (Hofgartner-Weinhandl).

NOTE: ammoniti Ngom. Non hanno preso parte alla gara Berisha, Gandelman, Burnete, Kaba e Veiga.