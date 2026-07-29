SERIE C – Ufficializzati i tre gironi, ecco le 19 avversarie del Casarano
Sono stati ufficializzati poco fa i tre gironi della Serie C 2026/27. Nel girone C, quello del Casarano, rispetto allo scorso anno escono Atalanta U23, Benevento, Latina, Siracusa e Trapani ed entrano Bari, Barletta, Inter U23, Savoia e Scafatese. C’è anche il neo riammesso Foggia.
Questo il girone C 2026/27:
A. Cerignola
AZ Picerno
Bari
Barletta
Casarano
Casertana
Catania
Cavese
Cosenza
Crotone
Foggia
Giugliano
Inter U23
Monopoli
Potenza
Salernitana
Savoia
Scafatese
Sorrento
T. Altamura
Domani, 30 luglio, alle ore 12, saranno resi noti, tramite i canali social della Lega Pro, i calendari della Serie C Sky Wifi 2026-27. La programmazione delle prime partite, con date e orari, verrà diffusa il 31 luglio.
La stagione ufficiale comincerà il 14 agosto con la Coppa Italia di Serie C, mentre il campionato prenderà il via nel weekend successivo.