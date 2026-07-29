SERIE C – Ufficializzati i tre gironi, ecco le 19 avversarie del Casarano

Sono stati ufficializzati poco fa i tre gironi della Serie C 2026/27. Nel girone C, quello del Casarano, rispetto allo scorso anno escono Atalanta U23, Benevento, Latina, Siracusa e Trapani ed entrano Bari, Barletta, Inter U23, Savoia e Scafatese. C’è anche il neo riammesso Foggia.

Questo il girone C 2026/27:

A. Cerignola

AZ Picerno

Bari

Barletta

Casarano

Casertana

Catania

Cavese

Cosenza

Crotone

Foggia

Giugliano

Inter U23

Monopoli

Potenza

Salernitana

Savoia

Scafatese

Sorrento

T. Altamura

Domani, 30 luglio, alle ore 12, saranno resi noti, tramite i canali social della Lega Pro, i calendari della Serie C Sky Wifi 2026-27. La programmazione delle prime partite, con date e orari, verrà diffusa il 31 luglio.

La stagione ufficiale comincerà il 14 agosto con la Coppa Italia di Serie C, mentre il campionato prenderà il via nel weekend successivo.