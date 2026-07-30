LECCE – Righe classiche, dettagli blu e le iconiche tre strisce: svelato il nuovo Home Kit Adidas

La nuova era in casa U.S. Lecce prende ufficialmente forma. Nel segno della tradizione e dell’innovazione, il club salentino e Adidas hanno svelato oggi il nuovo Home Kit per la stagione sportiva 2026/2027, la prima divisa da gara nata dalla storica partnership pluriennale annunciata nei giorni scorsi.

La maglia, che accompagnerà i ragazzi guidati da mister Eusebio Di Francesco nel loro quinto storico campionato consecutivo in Serie A, si presenta con un design raffinato che rende omaggio alla storia del club. Il corpo centrale è dominato dalle inconfondibili bande verticali gialle e rosse, un simbolo d’identità e appartenenza imprescindibile per tutto il popolo salentino.

A impreziosire il kit è l’elegante presenza del blu, utilizzato per il colletto e per i bordi delle maniche, oltre che per i pantaloncini e i calzettoni coordinati. Sulle spalle spiccano in rosso le iconiche tre strisce firmate Adidas, mentre sul petto lo stemma dell’U.S. Lecce trova spazio al fianco del logo del colosso tedesco.

Per i sostenitori giallorossi l’attesa è già finita: la nuova maglia Home sarà disponibile per l’acquisto a partire dalle ore 17 di oggi presso l’U.S. Lecce Official Store di via Trinchese 10, pronta a colorare gli spalti del Via del Mare nella nuova avventura nella massima serie.